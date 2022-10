Grand Prix Explorer : la course des youtubeurs français au Mans bat le record de vues en simultanée sur Twitch

Le circuit du Mans était connu jusqu’ici connu pour être le terrain de jeu des pilotes professionnels. Mais depuis ce samedi 8 octobre, les youtubeurs et steameurs français y ont également pris leurs marques.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que pour une première, ils ont vraiment fait les choses en grand. En effet, près de 40000 personnes étaient également présentsdans les gradins ducircuit Bugatti pour assister à la course qui opposait des stars de l’Internet tricolore comme Squeezie, organisateur de l’événement, Gotaga, Seb, Lebouseuh, Prime et bien d’autres encore.

Pour l’occasion, les pilotes en herbe inscrits pour la compétition baptisée « Grand Prix Explorer », ce sont affrontés au volant de Formule 4. Si les tribunes étaient pleines à craquer, les fans ont également répondus présents derrière leur écran. La course, retransmise sur la chaîne Twitch de Squeezie (environ 17 millions d’abonnés sur YouTube), est parvenue à réunir plus d’un million de personnes en simultanée, un record en France pour la plateforme.

Une audience record

« La première édition de GP Explorer, course qui a réuni 22 créateurs de contenus digitaux sur le circuit Bugatti, a été remportée par Sylvain Vilebrequin. Cet événement a réuni près de 40 000 spectateurs. Une première mondiale largement suivie sur Twitch. La chaîne de Squeezie a d'ailleurs enregistré un record d'audience avec plus d'un million de viewers, record historique en France » a précisél'Automobile club de l'ouest (ACO), organisme qui gère les événements sur le prestigieux circuit de la Sarthe.

Après avoir disputé des essais libres et qualificatifs samedi matin, la course de 15 tours, sur laquelle 22 pilotes étaient engagés, a été remporté par Sylvain Vilebrequin, alias « Vilebrequin » sur YouTube, où près de 2 millions de personnes le suivent pour ces vidéos sur les voitures. Squeezie, quant à lui, a terminé à la cinquième place du classement.