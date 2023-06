GP Explorer 2 : on vous fait gagner vos places pour l'événement de l'année !

Difficile de dire le contraire : le GP Explorer 2 s'annonce comme l'un des événements les plus attendus de l'année 2023. Un véritable phénomène à ne louper sous aucun prétexte : ça tombe bien, nous avons des places à vous faire gagner !

Premier YouTuber de France, Squeezie est un véritable emblème de la culture web et son influence n'est évidemment plus à prouver depuis longtemps. Et pourtant, le vidéaste est loin de se reposer sur ses lauriers : il avait ainsi frappé très, très fort, en organisant le Grand Prix Explorer - ou le GP Explorer, pour les intimes - en octobre 2022, une course de voitures inédite.

En fait, c'est même bien plus qu'une simple épreuve automobile : on parle là d'une course de Formule 4 sur le circuit Bugatti du Mans, mais où tous les pilotes… sont des personnalités du web ! La première édition avait donc réuni 22 célébrités du web, parmi lesquelles Squeezie (sans surprise), Domingo, Vilebrequin (dont l'un des deux membres a d'ailleurs gagné la compétition !) ou encore Gotaga.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut un succès fulgurant, détenant le record du nombre de viewers en direct, sur Twitch, avec 1,044 million de personnes. Du délire !

Forcément, Squeezie et son équipe n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. Le premier GP Explorer a fait un tel buzz et le public était tellement bouillant qu'il y a peu, une deuxième édition a été confirmée : de quoi battre un nouveau record ?

C'est bien possible et si vous souhaitez y assister dans les meilleures conditions, ça tombe bien : Lesfurets, le leader des comparateurs d'assurances automobiles, vous fait gagner de nombreuses places pour la nouvelle édition ! On vous explique tout...

GP Explorer 2

09.09.2023 pic.twitter.com/XhS0zI7Yaw — M8 Squeezie (@xSqueeZie) May 3, 2023

En route vers le GP Explorer 2 : voici tous les participants !

La hype est à son maximum et c'est bien normal : pour ce GP Explorer 2, Squeezie a vu encore plus grand. La première chose à savoir, c'est que la course se déroulera le 9 septembre 2023, toujours sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Cette fois-ci, il y a aura encore plus de participants : vingt-quatre sont à déclarer !

Tous courront dans la même voiture, la Mygale M21-F4 Alpine/Oreca, un bolide de la catégorie Formule 4. On ne se rend sans doute pas compte, mais piloter un tel engin est un sacré défi et c'est bien pour cela qu'il est excitant de voir des créateurs de contenus prendre le volant : c'est parfaitement inédit.

Parmi les vingt-quatre invités, douze seront issus du premier GP Explorer et douze seront toalement nouveaux. Ils seront regroupés en douze équipes de deux personnes, chacun appartenant à un sponsor. Voici les équipes et guests concernés :

Sylvain Lévy / Pierre Chabrier (Villebrequin) Seb la Frite / Maghla Gotaga / Squeezie Mister V / Théo Juice Manon Lanza / Depielo Djilsi / Théodort Ana On Air / Maxime Biaggi Kaatsup / LeBouseuh Baghera Jones / Horty Étienne Moustache / Amixem ReubeDeter / ??? Ainsi qu'une autre équipe encore non dévoilée

Pas de doute, il s'agit là d'un casting cinq étoiles où l'on peut retrouver certaines des YouTubers ou Streameurs les plus en vue de l'Hexagone. Et les voir tous en même temps s'affronter sur une piste de course, c'est tout de même unique en son genre.

Des places à gagner pour le GP Explorer 2 juste ici !

S'il sera évidemment possible d'assister à l'événement sur Twitch, où tout sera retranscrit et commenté en direct, il faut aussi savoir qu'une billetterie est mise en place pour se rendre directement dans les tribunes. Comme une vraie compétition de sports mécaniques ! Seulement voilà, les 60 000 places ont été toutes vendues en seulement… trente minutes. Et encore, il y a 20 000 places de plus que l'an dernier. Quand on vous dit qu'il y a de l'attente.

La bonne nouvelle, c’est qu'un grand jeu-concours pour vous faire gagner 8x2 places afin d'y assister, bien que tout soit sold-out. Pour participer, rien de bien compliqué puisqu'il suffit de comparer son assurance auto sur lesfurets.com, ici, en remplissant le formulaire de demande de devis. Pour cette seconde édition, Lesfurets soutiendront l'écurie de Djilsi et Théodort, deux célèbres YouTubeurs que l'on ne présente plus.

Lesfurets.com est l'une des références pour comparer les tarifs, les garanties et autres détails d'une assurance automobile. Une plateforme qui fait tout le travail à votre place pour que vous n'ayez plus qu'à choisir la meilleure proposition pour votre voiture : forcément, on est dans le thème du GP Explorer 2 et c'est bien pour cela que des places sont à récupérer… mais il n'y en aura pas pour tout le monde : vous avez jusqu'au 30 juin prochain pour participer.

Vous n'avez plus qu'à croiser les doigts pour être sélectionnés et assister aux premières loges à cet événement exceptionnel, dont on prédit un départ sur les chapeaux de roue. Vivement !