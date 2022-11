Le rappeur américain Takeoff, star du groupe Migos, tué par balle à 28 ans

Takeoff, le rappeur des Migos, a été abattu devant son oncle et Quavo, son compagnon de groupe, à l'extérieur d'un bowling au Texas.

Le jeune homme de 28 ans, qui fait partie d’un trio hip-hop extrêmement célèbre dans le monde, a été abattu lors d'une fête privée alors qu'un groupe s'était rassemblé à l'extérieur du 810 Billiards & Bowling Houston à 2h30 du matin. La police de Houston a confirmé qu'une personne a été retrouvée morte sur les lieux au 1200 Polk, mais n'a pas voulu confirmer l'identité de la personne décédée.

Les officiers ont confirmé qu'il y avait 40 à 50 personnes sur les lieux, lorsqu'ils ont découvert un homme avec une blessure par balle à la tête ou au cou. Les agents de sécurité qui se trouvaient dans la zone ont entendu la fusillade mais n'ont pas vu qui l'a faite, selon une source proche de l’enquête. D’après le site people TMZ, ils auraient entendu cinq coups de feu et des témoins ont dit aux officiers qu'ils avaient entendu plusieurs coups de feu et des cris.

Les images de la scène montreraient le rappeur gisant dans une flaque de sang après avoir reçu une « balle dans la tête » pendant l’altercation. La fusillade est survenue quelques heures après qu'il ait posté une story Instagram dans laquelle on le voit prendre du bon temps avec ses proches dans une salle de billard. Deux autres victimes ont également été transportées à l'hôpital dans un véhicule privé, et on ne sait pas dans quel état elles se trouvent.

Pris dans une fusillade

Takeoff, de son vrai nom Kirshnik Khari Ball, avait rejoint son oncle Quavo pour une partie de dés avant la fusillade, ont déclaré des témoins et des sources des forces de l'ordre, toujours à nos confrères de TMZ. Des images de caméra surveillance de la scène montrent Takeoff allongé sur le sol, tandis que Quavo se précipite à ses côtés. Un groupe commence alors à se rassembler autour du rappeur blessé et essaye de le déplacer, mais ces derniers le mettent rapidement au sol alors que Quavo cri à l'aide.

Pour l’instant, les circonstances du drame ne sont pas claires, mais on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Affaire à suivre.