Mort de Gene Hackman : de nouvelles images, filmées au domicile de l'acteur, montrent l'attitude poignante d'un de ses chiens

Des images inédites, filmées au domicile de Gene Hackman le jour de la découverte de son corps, ont révélé de nouveaux éléments.

Bientôt deux mois que Gene Hackman et sa femme Betsy Arakawa sont décédés, chez eux à Santa Fe (Nouveau-Mexique) et plusieurs questions autour de leurs derniers instants demeurent encore sans réponse. Si les causes de leurs décès se précisent de jour en jour, notamment suite à la découverte de nombreux rongeurs dans leur propriété, il est toujours difficile de savoir avec précision ce qu'a vécu le couple, avant de mourir.

Crédit photo : DR

De nouvelles images montrent l'attitude poignante du chien de Gene Hackman

Selon les enquêteurs, c'est d'abord Betsy Arakawa qui serait morte, la première, victime d'un hantavirus foudroyant, le 12 février, à l'âge de 65 ans. Souffrant de la maladie d'Alzheimer, Gene Hackman, âgé, lui, de 95 ans, ne se serait rendu compte de rien et aurait succombé à son tour à une maladie cardio-vasculaire, 6 jours plus tard, le 18 février.

Les dépouilles des deux époux n'ont finalement été retrouvées qu'une semaine plus tard, le 26 février.

De nouvelles vidéos, filmées par la police au domicile de l'acteur, le jour de la macabre découverte, viennent d'ailleurs d'être dévoilées. Sur ces dernières, on peut voir notamment l'un des trois chiens de Gene Hackman adopter un comportement bouleversant.

Lorsqu'ils ont découvert les corps sans vie de l'acteur et son épouse, les policiers ont en effet retrouvé l'un des bergers allemands du couple, qui se trouvait près du cadavre de Besty Arakawa. Celui-ci était au chevet de sa maîtresse et semblait veiller sur elle, ou la pleurer, comme on peut le voir sur les images des caméras corporelles de la police, révélées par le site people TMZ.

Crédit photo : capture d'écran

Une image poignante qui montre à quel point ce chien aimait éperdument ses propriétaires disparus.

Par ailleurs, c'est surtout grâce aux aboiements du deuxième chien de l'acteur que sa dépouille a pu être localisée rapidement par les policiers, dans un vestibule. L'animal avait bel et bien compris qu'il était arrivé quelque chose de grave à son maître.

Enfin, le troisième chien du couple, prénommé Zinia, a quant à lui été retrouvé mort dans la propriété. Il est très certainement décédé de déshydratation dans son sommeil, alors qu'il se trouvait dans un espace confiné, où il avait été laissé pour se reposer, suite à une intervention chirurgicale chez le vétérinaire. La mort de ses propriétaires l'a, hélas, condamné lui aussi.

Crédit photo : DR

Pour rappel, les deux chiens ayant survécu (Bear et Nikita) ont depuis été confiés à un ami de la famille Hackman et devraient être adoptés prochainement par un nouveau foyer.