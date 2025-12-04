LEGO sort un nouveau set inédit qui va ravir les fans de Stranger Things

À l’occasion de la sortie de la dernière saison de “Stranger Things”, LEGO dévoile un nouveau set qui va ravir les fans de la série.

Les premiers épisodes de la cinquième et dernière saison de “Stranger Things” sont sortis sur Netflix le 27 novembre dernier. Ces quatre premiers épisodes haletants étaient riches en rebondissements et en suspens et ont conquis les spectateurs. Déjà, les fans délivrent des théories folles sur la fin de la série.

À l’occasion de la sortie de cette saison, LEGO a dévoilé un nouveau set en lien avec la série. Il s’agit du set LEGO Icons Stranger Things : La Maison Creel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LEGO (@lego)

Avec ses 2 593 pièces, ce set représente le manoir gothique de Hawkins où vivait la famille Creel.

Crédit photo : LEGO

La Maison Creel en LEGO

On retrouve la façade détaillée de la maison ainsi qu’un design ouvert vers l’arrière. Ainsi, il est possible d’exposer la maison ouverte ou fermée à l’aide d’un mécanisme caché, ce qui est une première dans une création LEGO. Au total, le manoir comporte sept pièces meublées dont les chambres d’Alice et Henry.

Crédit photo : LEGO

Ce set contient de nombreuses références à Stranger Things. On retrouve par exemple l’horloge du grand-père de Henry, que l’on voit dans la saison 4 dans les cauchemars des victimes de Vecna, mais aussi la cassette de musique de Max, un croquis du flagelleur mental, la voiture de Steve, le vélo de Will et la camionnette de la station radio WSQK.

Crédit photo : LEGO

Des minifigurines à l’effigie des personnages

En plus de cela, LEGO propose une collection de minifigurines qui représentent Eleven, Will, Mike, Lucas, Dustin, Holly, Steve, Nancy, Robin, Jonathan, Max, Mr. Whatsit et Vecna.

Crédit photo : LEGO

Les frères Duffer, qui ont créé la série, ont également leurs propres minifigurines LEGO, afin de leur rendre hommage.

“Nous avons grandi en étant fascinés par la marque LEGO. Voir Stranger Things reconstruit en briques est vraiment surréaliste. Avec la série qui s’apprête à entrer dans son dernier chapitre - et à franchir le cap des 10 ans - donner vie à la Maison Creel de cette manière, c’est célébrer cet univers et les fans qui ont permis à tout cela d’exister”, ont déclaré Ross et Matt Duffer, les créateurs de Stranger Things.

Crédit photo : LEGO

Ce nouveau set sera disponible dès le 1er janvier 2026, juste après le final de la série qui sera diffusé à 2h du matin en France, pour les membres LEGO Insiders. Il sera ensuite disponible pour tous dès le 4 janvier 2026 au prix de 279,99 euros. Notez que si vous achetez cette nouveauté entre le 1er et le 7 janvier, vous recevrez la radio WSQK LEGO Icons Stranger Things en cadeau. Ce supplément de 234 pièces contient également les minifigurines de Joyce et Hopper et sera disponible en édition limitée.

Si vous aimez les LEGO et que vous êtes fan de Stranger Things, ne manquez pas cette nouveauté unique pour bien commencer l’année !