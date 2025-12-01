« Stranger Things » : Millie Bobby Brown révèle avoir changé de nom

Elle cartonne depuis près de dix ans dans la série Stranger Things, sur Netflix. Mais côté vie privée, Millie Bobby Brown ne cesse d’être épiée. L’actrice vient néanmoins de révéler avoir changé de nom depuis son mariage.

Une actrice sous le feu des projecteurs

Le premier des trois volumes de la saison finale de Stranger Things vient de sortir. Pour cette occasion, les acteurs de la série enchaînent les interviews promotion. Quatre d’entre eux se sont réunis pour tester leur amitié pour la chaîne Youtube VT : Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Noah Schnapp et Millie Bobby Brown.

La jeune actrice est régulièrement la cible de critiques sur les réseaux sociaux sur son physique. Elle est également le centre de l’attention alors que sa vie privée est scrutée à la loupe. Ainsi, on apprenait au printemps 2024 que Millie Bobby Brown avait épousé Jake Bongiovi au détour d’une publication de l’actrice sur Instagram.

Voici comment se prénomme désormais Millie Bobby Brown à la ville

The Electric State. Crédit photo : Netflix

En début d’année, Millie Bobby Brown assurait la promotion du blockbuster Netflix The Electric State, avec son partenaire à l’écran, Chris Pratt. Sur le plateau de Buzzfeed, l’actrice en profitait pour révéler à son collègue, et au monde entier, son véritable nom : « C'est Millie Bonnie Brown » et non pas Bobby, un nom de scène en hommage à son père.

Depuis son mariage avec Jake Bongiovi, de nombreux fans se demandent alors qu’elle est désormais le nom complet de l’actrice. Les possibilités sont nombreuses car même son partenaire de Stranger Things et ami dans la vie, Noah Schnapp, semblait perdu.

Dans cette interview avec VT, Noah Schnapp pense d’abord avoir trouvé la réponse : « Millie Bonnie Brown ». Mais alors que l’actrice s’apprête à le corriger, le comédien se reprend et lance : « Millie Bonnie Brown Bongiovi ». Devant ce nouvel échec, Noah Schnapp tente le tout pour le tout et sort un improbable « Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown ». Un peu long…





L’actrice révèle enfin à son ami son nom de mariée : « Laisse tomber le Brown. C'est juste Millie Bonnie Bongiovi. Millie Bon Bon ! » La jeune femme a donc adopté le nom de son époux, Bongiovi. Reste à savoir si c’est sous ce nouveau nom qu’elle sera créditée au générique de ses futurs projets.