Les 5 raisons de regarder 355, le « Mission Impossible » au féminin de Jessica Chastain

355, c’est le dernier film d’action ambitieux coproduit par Jessica Chastain. Et si vous ne l’avez pas encore vu, voici les 5 raisons de foncer corriger cette erreur !

Sorti le 5 janvier 2022, 355 met en scène la mission (presque) impossible de Mason Brown, agente de la CIA incarnée par Jessica Chastain, contrainte de faire équipe avec des espionnes issues d’agences internationales que tout oppose, pour traquer un groupe de mercenaires ayant mis la main sur une arme top secrète et capable de renverser l’équilibre du monde. Un scénario catastrophe comme on les aime, dont le résultat est un film intelligent, progressiste et bourré d’action. Et parce qu’on est du genre à partager les bons plans, on vous explique pourquoi vous devez absolument voir 355.

Crédit : Freckle Films

355 s’inspire de faits réels

Loin d’être un film d’espionnage bête et méchant, 355 repose sur une réalité oubliée de l’histoire. Car le nombre 355 n’a pas été choisi au hasard et se réfère au nom de code de la femme considérée comme la première espionne de l’histoire des États-Unis. Une femme mystérieuse, dont l’identité fait débat encore aujourd’hui, et qui a prêté main forte à George Washington pendant la révolution américaine. Un code encore utilisé aujourd’hui, notamment à la CIA, pour désigner une espionne.

Crédit : Freckle Films

Jessica Chastain s’affirme dans son rôle de productrice

Avant 355, Jessica Chastain avait déjà produit Ava, un autre film d’action survitaminé dans lequel elle incarnait le rôle titre, grâce à sa société de production Freckle Films. 355 lui a permis de s’affirmer dans son rôle de productrice et de directrice artistique, avant de continuer dans un tout autre registre avec “Dans les yeux de Tammy Faye”, un biopic retraçant l’histoire d’une évangéliste célèbre aux États-Unis dans les années 90. Des films de plus en plus ambitieux, qui nous donnent envie de voir ce qu’elle fera ensuite !

Un casting féminin 5 étoiles

Dans 355, Jessica Chastain a mis les petits plats dans les grands en s’entourant d’actrices de renom, afin de changer l’image des femmes dans le cinéma d’action. Et on peut dire qu’avec Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o et Fan Bingbing, le pari est réussi. Leurs personnages sont bien écrits, talentueux et mènent la danse de cette course poursuite à travers le monde.

Crédit : Freckle Films

Le renouveau du cinéma d’espionnage

Avec Ava déjà, Jessica Chastain faisait de la concurrence à John Wick et Jason Bourne sous les traits d’une tueuse trahie par sa hiérarchie. Dans 355, elle marche sur les plate-bandes de Mission Impossible et James Bond, en apportant un vent d’air frais à un genre trop habitué à faire du sur place.

355 en met plein la vue

Pour finir, 355 est aussi généreux qu’il est ambitieux. En nous faisant voyager à travers le globe, de Washington à Shanghai, en passant par Marrakech, Londres ou encore Paris, le film nous en met plein la vue. Quant à ses scènes d’action, elles sont explosives et inspirées.

Crédit : Freckle Films

Maintenant que vous savez tout, qu’attendez-vous pour découvrir 355 ? Le film sera disponible en VOD dès le 18 mai, puis en DVD et Blu-Ray 4K le 25 mai !