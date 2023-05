Les mots forts d'Ed Sheeran après l'annonce du verdict dans son procès pour plagiat

Les fans d'Ed Sheeran peuvent souffler, l'artiste n'arrêtera pas sa carrière. Ce dernier a en effet obtenu gain de cause dans le procès pour plagiat que lui avaient intenté les héritiers d'Ed Townsend.

Il était à deux doigts d’arrêter sa carrière.

Poursuivi pour plagiat, Ed Sheeran a finalement remporté son procès au civil ce jeudi 4 mai à New York (États-Unis), mettant ainsi fin à une affaire longue de 8 ans qui l’avait sérieusement ébranlé.

Accusé d’avoir plagié le tube planétaire « Let’s Get It On » de Marvin Gaye dans sa chanson « Thinking Out Loud », le chanteur britannique de 32 ans s’était dit prêt à renoncer à la musique s’il était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Le natif d’Halifax, qui n’avait eu de cesse de dénoncer une accusation injuste, peut donc pousser un grand ouf de soulagement.

#UPDATE British pop phenom Ed Sheeran did not plagiarize Marvin Gaye's "Let's Get It On" when composing his 2014 hit "Thinking Out Loud," a US jury ruled https://t.co/UKmuDmbzjn pic.twitter.com/jbRSmakin3 — AFP News Agency (@AFP) May 4, 2023

Accusé de plagiat, Ed Sheeran remporte son procès face aux héritiers d’Ed Townsend

Dans son verdict, le jury du tribunal fédéral de Manhattan a estimé que l’artiste avait créé sa chanson « de manière indépendante » et que par conséquent celle-ci n’était pas une copie partielle du titre « Let’s Get It On », paru en 1973.

Ayant assisté à chacune des audiences depuis le début du procès le 24 avril, Ed Sheeran avait même été jusqu’à chanter devant le tribunal pour prouver sa bonne foi.

Il n’a pu cacher son soulagement à l’énoncé du verdict, se levant notamment pour remercier le jury, tout en enlaçant son équipe qui l’accompagnait, selon l’AFP.

Invité à commenter cette décision, le chanteur s’est dit « content » d’avoir obtenu gain de cause face à une plainte qu’il considérait « sans fondement ».

Pour rappel, les plaignants étaient des héritiers d’Ed Townsend, musicien et producteur américain (mort en 2003) qui avait co-écrit « Let’s Get It On » avec la légende de la musique Marvin Gaye.

Selon ses ayants-droit, le morceau « Thinking Out Loud » d’Ed Sheeran comportait « des similitudes frappantes et des éléments communs manifestes » avec le morceau.

Mais la justice en a décidé autrement.

Ed Townsend et Marvin Gaye (à droite). Crédit photo : Wikimedia Commons - DR

À sa sortie du tribunal, Ed Sheeran n’a pas caché sa satisfaction, tout en faisant part de sa frustration devant de telles accusations.

« Je suis évidemment très heureux de l'issue de cette affaire. Il semble que je n'aurai finalement pas à me retirer de mon travail quotidien. En même temps, je suis incroyablement frustré que des plaintes sans fondement comme celle-ci puissent être portées devant les tribunaux. Nous avons passé les huit dernières années à parler de deux chansons dont les paroles et les mélodies sont radicalement différentes et qui comportent quatre accords, eux aussi différents, utilisés par les auteurs-compositeurs tous les jours, dans le monde entier », a-t-il déclaré.

« Malheureusement, des affirmations infondées comme celle-ci sont alimentées par des personnes qui se présentent comme des experts en analyse musicale. En l'occurrence, l’expert de la partie civile », lequel « a créé ce qui, je pense, a été prouvé par tous comme étant des comparaisons trompeuses (…) Je suis très reconnaissant envers le jury d'avoir perçu ces tentatives », a-t-il ajouté.

« Je suis juste un gars avec une guitare qui aime écrire de la musique pour que les gens l'apprécient. Je ne suis pas et ne me permettrai jamais d'être une tirelire que quelqu'un peut secouer. Le fait d'être à New York pour ce procès m'a empêché d'être avec ma famille aux funérailles de ma grand-mère en Irlande », a-t-il poursuivi avant de remercier son équipe et ses proches.

Et de conclure : « Nous avons besoin que les auteurs-compositeurs et l'ensemble de la communauté musicale s'unissent et ramènent un peu de bon sens. Il faut mettre un terme à ces plaintes pour que le processus créatif puisse se poursuivre et que nous puissions tous recommencer à faire de la musique. Dans le même temps, nous avons absolument besoin de personnes de confiance, de véritables experts qui aident à soutenir le processus de protection des droits d'auteur. Je vous remercie ».

Des mots forts.

Cette victoire juridique est la deuxième en un an pour Ed Sheeran, qui avait déjà été jugé pour plagiat en avril 2022 à Londres, suite à la plainte de deux musiciens qui l’accusaient d’avoir copié une de leurs œuvres sur son tube « Shape Of You ».