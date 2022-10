Après huit ans d'attente, le jeu vidéo «Les Sims 5» a enfin été annoncé et apportera son lot de nouveautés

Huit ans après la sortie des Sims 4, les Sims 5 sont officiellement en développement. Une grande nouvelle pour tous les passionnés de ce jeu emblématique.

Alors que l’on apprenait il y a quelques semaines que les Sims 4 allaient être gratuits pour tout le monde, une autre grande nouvelle a été dévoilée. Si le jeu des Sims 4 est passé en free-to-play ce mardi 18 octobre, c’est pour une bonne raison.

Crédit photo : Electronic Arts

Pendant l’événement en ligne Behind The Sims Summit, Electronic Arts et Maxis ont annoncé le lancement officiel des Sims 5.

Les Sims 5 en préparation

Après huit ans à créer les extensions des Sims 4, les Sims 5 sont enfin en développement. Pour le moment, on ne sait pas beaucoup de choses à propos du nouveau jeu si ce n’est qu’il sera interconnecté entre plusieurs appareils. Ainsi, il sera possible de commencer une partie sur PC ou console et de la continuer sur mobile.

Crédit photo : Electronic Arts

Dans les Sims, l’une des fonctionnalités qui plaît le plus aux joueurs est sans aucun doute la construction de maison. Bonne nouvelle pour les fans : dans les Sims 5, il sera possible de tout personnaliser, de la couleur des objets jusqu’à leur texture. De nouvelles combinaisons seront possibles, pour pousser la création à son maximum.

« Les Sims ont toujours évolué pour refléter nos joueurs et leurs expériences, et nous nous appuyons sur cette base pour encourager la créativité et la capacité de raconter des histoires significatives, a déclaré l’équipe. Ce n’est qu’un premier aperçu de ce sur quoi l’équipe travaille, et nous continuerons à partager plus d’informations sur le développement du jeu et les jalons en cours de route. »

Des années d’attente avant les Sims 5

Si cette grande nouvelle a ravi les fans des Sims, il faudra patienter des années avant de découvrir le nouveau jeu.

« Ce sera le futur des Sims, a affirmé Lyndsay Pearson, le créateur du jeu. Il y aura d’autres informations à venir prochainement. Nous avons juste voulu donner un aperçu de ce que nous construisons. J’ai une longue liste de choses à faire sur mon mur. Je peux vous assurer que je ne vais pas oublier d’en parler. »

Crédit photo : Electronic Arts

Pour patienter, les développeurs prévoient de sortir de nouvelles extensions des Sims 4, de quoi ravir les passionnés du jeu.