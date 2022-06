Ces hommes sont allés contre les diktats de la mode et ont porté avec brio robes, jupes et kilts

En 2022, les hommes ont-ils le droit de s’habiller comme ils le veulent ? Robes, jupes ou encore kilts, certaines célébrités tentent de briser les diktats des codes liés à la mode masculine.

Ils sont chanteurs, acteurs, présentateurs ou créateurs de mode renommés et ils n’hésitent pas à mettre un peu d’originalité dans leur garde-robe. Au quotidien, sur tapis rouge, en concert, lors d’une cérémonie de remise de prix ou autre, certaines célébrités comme Vin Diesel, Jared Leto, Ewan McGregor ou Kanye West ont osé porter des robes, des jupes ou encore des kilts.

Par simple plaisir ou pour s’affirmer, ces hommes ne craignent pas les insultes, auxquelles ils font face, et les moqueries. Dans un tweet publié en 2010 sur son compte, l’acteur et chanteur Jared Leto (récemment à l’affiche du film Morbius et House of Gucci) affirmait : « Les vrais hommes portent des jupes ».

De son côté, Jaden Smith, le fils de Will, évoquait son désir de voir les hommes porter des robes normalisé dans le futur : « Dans 5 ans, quand un enfant ira à l'école en jupe, il ne se fera pas taper et les enfants ne se fâcheront pas contre lui. Cela n'a tout simplement pas d'importance. J'en prends le poids pour que plus tard, mes enfants et les prochaines générations d'enfants pensent tous que certaines choses sont normales et qu'on ne s'y attendait pas à mon époque », expliquait-il dans les colonnes du site Nylon, en 2016.

Un hommage à l’Écosse pour certains

Alors que certaines célébrités mâles assument ce côté encore peu représenté chez les hommes, d’autres l'embrassent pour le côté culturel du vêtement. C’est le cas des acteurs Ewan McGregor et Gerard Butler qui portent le kilt à merveille. En bons Écossais, les deux acteurs montrent aussi leur appartenance à leur racines.

De leur côté, P. Diddy, Vin Diesel et Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Desperate Housewives) ont opté pour le kilt afin de rendre hommage à leur pays hôte le temps d’un concert et d’une cérémonie pour les deux premiers. Tandis que le troisième était invité dans le cadre d’un défilé… célébrant la tenue traditionnelle écossaise, à New York en 2005.

Pour rendre hommage à leurs racines, à un pays organisateur d’événements ou tout simplement pour le plaisir et l’envie, les célébrités masculines sont une poignée à s’être exposées en robes, jupes ou kilts.

Jared Leto

Crédit : AFP/ East News

Vin Diesel

Crédit : Toni Anne Barson/ Getty Images

Billy Porter

Crédit : Anthony Behar/ SIPA

Jeden Smith

Crédit : East News/ Kevan Brooks, SIPA, East News

Kyle MacLachlan

Crédit : Getty Images

Marc Jacobs

Crédit : Pascal Le Segretain, Getty Images/ SIPA, East News

Brandon Wilson

Crédit : Jean-Baptiste Lacroix, AFP/ East News

2Chainz

Crédit : Getty Images

Ewan McGregor

Crédit : AF/ East News

Jonathan Van Ness

Crédit : BWP Media East News/ Gilbert Flores, East News

Keiynan Lonsdale

Crédit : East News/ AFP, East News

P. Diddy

Crédit : Getty Images

Kanye West

Crédit : Getty Images

Gerard Butler

Crédit : Gregory Pace, Getty Images