Magali Berdah, un salaire astronomique et une dette colossale révélés

Agente d’influenceurs, Magali Berdah fait l’objet de poursuites judiciaires par le fisc français. Dans leur enquête, deux journalistes du Parisien ont dévoilé le salaire que touche celle que Booba nomme “l’influvoleuse”.

Crédit photo : Instagram /magaliberdah

Depuis l’apogée des réseaux sociaux, le monde des influenceurs s’avère être très rémunérateur pour ses protagonistes. Parmi eux, il y a Magali Berdah, agente d’influenceurs, très souvent au centre des critiques, car accusée d’être ni plus ni moins qu'une voleuse.

Dans Le Parisien, deux journalistes, Benoît Daragon et Ariane Riou, ont enquêté sur la businesswoman et surtout sur ses démêlés avec le fisc français, révélant alors son salaire astronomique. La directrice de l’agence de communication Shauna Events, spécialisée dans l’organisation d’évènements pour les personnalités publiques, des marques de luxe et des entreprises, est aussi devenue une personnalité médiatique.

Connue pour son franc-parler, l’ancienne chroniqueuse de TPMP affirmait toucher entre 100 et 300 euros par présence dans l’émission de Cyril Hanouna, à travers une interview dans l’émission “Instants de Luxe” sur Non-Stop People.

Le salaire astronomique de Magali Berdah

Depuis, Magali Berdah, prise pour cible par Booba qui l’a qualifiée de “influvoleuse”, a été condamnée pour un arriéré d’impôt de plus de 500 000 euros pour la société qu’elle dirige. Une somme que la justice a déjà commencé à prélever directement sur son salaire, estimé par le Trésor Public à 150 000 euros brut annuels, soit plus de 12 500 euros par mois.

Crédit photo : Instagram / magaliberdah

En septembre 2022, un reportage de Complément d’enquête sur France 3 dévoilait les coulisses sombres du business de Magali Berdah, bien avant sa condamnation qui ternit sa réputation. De plus, le départ de Nabilla, qui générait le plus gros chiffre d’affaires de son agence, n’a fait que rajouter des difficultés.

La moitié du capital de Shauna Events avait été vendue à Stéphane Courbit, milliardaire des médias français, pour un montant de 3 millions d’euros. Seulement voilà, si les chiffres étaient au vert avec un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros et un bénéfice de 2 millions d’euros lors de l’achat des parts, ils ont vite viré au rouge après le rachat. Le chiffre d’affaires a été divisé par trois, amenant Stéphane Courbit à revendre ses parts à 1 euro à Magali Berdah en décembre 2022.

Dans Complément d’enquête, Magali Berdah explique que son business a pris du plomb dans l’aile avec la fin du dropshipping, une méthode de vente trompeuse qui consiste à vendre des produits que vous pouvez trouver sur d’autres sites avec une marge colossale. En parallèle, son agence a aussi perdu des clients importants tandis que les émissions de télé-réalité sont aussi en perte de vitesse.