Un influenceur bat un record du monde insolite en restant assis 138 heures sur des toilettes

Focus sur un record à la fois absurde et impressionnant qui a été établi par l’un de nos voisins belges.

Alors que l’actualité reste évidemment dominée par le décès de la reine Elizabeth II d’Angleterre, qui a rendu son dernier souffle ce jeudi à l’âge de 96 ans, voilà une actu un peu plus légère qui risque d’en amuser plus d’un, ou pas.

Un influenceur belge du nom de Raphaël Laurent a ainsi battu un record pour le moins insolite fin août en restant assis près de 6 jours sur des… toilettes.

Oui, vous, avez bien lu, ceci n’est pas une blague !

Crédit photo : @raphiquii_ / Capture d'écran TikTok

Il reste assis 128 heures et 30 minutes sur des toilettes et bat un nouveau record

Très actif sur TikTok où il compte près de 180 000 abonnés, l’intéressé – qui se fait appeler raphiquii - a en effet passé 138 heures et 30 minutes sur des WC, détrônant ainsi l’un de ses compatriotes qui détenait jusqu’à présent le précédent record avec 120 minutes.

Son « exploit » ne doit rien au hasard car il l’avait minutieusement préparé après s’être lancé ce défi qu’il savait à sa portée.

« J’ai regardé sur internet quel record je pouvais battre. Et c’est là que j’ai vu qu’un Flamand avait établi le record du monde de la personne restée le plus longtemps assis sur des toilettes. Je me suis dit que celui-là, il y avait moyen que je le tente ! », a ainsi Raphaël Laurent, interrogé par nos confrères du Parisien.

Seul petit bémol pour lui, il espérait tenir 7 jours entiers, mais son corps l’a trahi, après quasiment 6 jours.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Sa performance n’a tout de même pas été sans conséquence sur sa santé puisqu’il a notamment souffert du gonflement de l’une de ses jambes. Un petit dommage collatéral qui ne l’a toutefois pas empêché d’apprécier son record à sa juste valeur.

L’histoire ne dit pas en revanche s’il s’est fait c…. sur le trône !