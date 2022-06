4,56 millions de dollars à gagner dans cette nouvelle télé-réalité Squid Game lancée par Netflix

Non, ce n’est pas une blague, la plateforme de streaming envisage réellement de lancer une télé-réalité inspirée de la série culte Squid Game. Explications.

D’après LadBible et Netflix, la plateforme va lancer prochainement Squid Game : The Challenge. Le concept ? Une compétition inspirée de la série à succès sortie le 17 septembre 2021. Une première dans l’histoire de la télé-réalité, puisque l’émission comptera 456 joueurs qui s'affronteront pour 4,56 millions de dollars soit environ 4,3 millions d’euros. Un montant qui est à ce jour le plus gros prix de l’histoire de la télé-réalité. Pour rappel, il y a six mois, le YouTubeur MrBeast avait décidé de recréer toutes les épreuves du show pour faire gagner à des participants 456 000 dollars. Une vidéo qui avait récolté plus de 258 millions de vues.

Squid Game : The Challenge, comment cela va se dérouler ?

D’après le média LadBible, ce challenge sera réparti sur une série de 10 épisodes diffusés sur Netflix. On vous rassure, les candidats qui ne réussiront pas à passer les étapes ne seront pas exécutés comme dans le show culte. En parlant de ce concept, Netflix a déclaré : "Netflix donne vie au phénomène mondial Squid Game avec la plus grande série de compétitions de télé-réalité de tous les temps, Squid Game : The Challenge. Ils s'affronteront à travers une série de jeux inspirés de la série originale - ainsi que de nouveaux ajouts surprenants - leurs stratégies, leurs alliances et leur caractère seront mis à l'épreuve. Les enjeux sont élevés, mais dans ce jeu, le pire sort est de rentrer chez soi les mains vides”, a indiqué le géant du streaming.

Comment s’inscrire au challenge Squid Game ?

Une série télé-réalité qui sera tournée au Royaume-Uni et qui est ouverte à tous les candidats. Lors d’une interview pour Unscripted, le vice-président de Netflix Brandon Riegg, a expliqué : "Les fans de la série dramatique vont vivre un voyage fascinant et imprévisible alors que nos 456 concurrents du monde réel naviguent dans la plus grande série de compétitions de tous les temps, pleine de tension et de rebondissements, avec le plus gros prix en argent à la fin." En clair, ça s’annonce épique ! Alors, prêt.e.s à tenter l’aventure ?

Pour candidater à ce challenge inédit, c’est juste ici.