Mariés au premier regard : ce candidat victime d'un drame avant la cérémonie !

Dans un prochain épisode de Mariés au premier regard, un candidat de la saison 7 sera transporté à l’hôpital. On vous en dit plus.

Avis aux fans de l’émission, si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, arrêtez-vous ici. Si vous êtes curieux, poursuivez votre lecture. Depuis le 20 mars dernier, la nouvelle saison de Mariés au premier regard a débuté sur M6. Au programme : de nouveaux couples compatibles et encore plus de suspense.

Une agression traumatisante

Alors que dans les derniers épisodes, on a pu découvrir les mariages d’Anabel et Fabrice ou encore de Léa et d’Emmanuel, la suite s’annonce bien différente pour d’autres candidats. En effet, un participant va être transporté d’urgence à l’hôpital. Comme le rapporte Voici, Jefferson et Pedro, le premier couple homosexuel de l’émission, n’est pas au bout de ses peines. Dans le teaser du prochain épisode de Mariés au premier regard, on découvre que 4 jours avant son mariage à Gibraltar, Jefferson va être transporté à l’hôpital après avoir été agressé.

Blessé et traumatisé par cette agression, la situation de ce couple compatible à 79%, qui ne s’est pas encore découvert, est compliquée. Dans les prochains épisodes, les téléspectateurs pourront en savoir davantage sur ce drame et sur la suite de ce couple.