Miss Univers : la vidéo impressionnante de la chute de Miss Jamaïque, évacuée sur une civière

Miss Jamaïque

Quelques jours avant la finale de Miss Univers, Miss Jamaïque a fait une violente chute alors qu’elle défilait. Elle a été évacuée sur une civière et a dû être hospitalisée.

La 74ème cérémonie de Miss Univers s’est tenue dans la nuit du 20 au 21 novembre à Bangkok, en Thaïlande. Quelques jours plus tôt, les candidates ont participé à plusieurs défilés dans l’espoir de marquer des points avant la grande finale.

Les Miss à Miss UniversCrédit photo : Reuters

Parmi ces défilés se trouvaient celui des costumes nationaux, où Miss Norvège a fait sensation puisqu’elle est arrivée sur scène déguisée… en saumon. Le même jour, les Miss ont également défilé en robes de soirée, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Une violente chute

Lors du défilé, Gabrielle Henry, ophtalmologue et Miss Jamaïque, a fait une chute impressionnante, comme le rapporte Le Parisien. Alors qu’elle venait de traverser la scène dans sa robe de soirée sans difficulté, elle n’a pas vu qu’elle était arrivée au bout du plateau et est violemment tombée dans le vide.

Gabrielle Henry a été blessée et ne parvenait pas à se relever. Elle a rapidement été évacuée sur une civière et a été transportée dans un hôpital de Bangkok.

Elle se retire du concours

Des nouvelles rassurantes sur son état de santé ont ensuite été données par le comité Miss Univers. La jeune femme ne souffrait pas de blessures inquiétantes mais a été gardée en observation pour faire des examens complémentaires et s’assurer qu’elle était hors de danger.

“Nous vous demandons à tous de rester optimistes, de la soutenir via la prière et de lui envoyer des pensées positives pendant qu’elle reçoit les soins médicaux nécessaires. Nous remercions chacun d’entre vous pour votre amour, votre soutien et vos prières”, a déclaré le comité jamaïcain dans un communiqué publié sur Instagram.

Le communiqué du comité jamaïcainCrédit photo : @officialmissuniversejamaica / Instagram

Si la Miss n’avait pas de fracture, elle a été victime d’un traumatisme crânien. Pour cette raison, elle a dû se retirer du concours sur avis médical et n’a pas pu participer à l’élection de Miss Univers. Le concours de beauté a finalement été remporté par Fatima Bosch, Miss Mexique, qui a été élue Miss Univers.

Source : Le Parisien
