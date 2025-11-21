Miss Norvège apparaît déguisée en saumon au concours Miss Univers, les internautes sont hilares

Lors de la cérémonie de Miss Univers, les candidates ont revêtu leurs costumes nationaux. Pour l’occasion, Miss Norvège était déguisée en saumon, un choix qui a beaucoup fait rire les internautes.

La 74ème édition du concours Miss Univers s’est tenue dans la nuit du 20 au 21 novembre, à Bangkok, en Thaïlande. C’est finalement Fatima Bosch, Miss Mexique, qui a remporté la couronne. Cette jeune femme de 25 ans, créatrice de contenus, est passée devant Miss Thaïlande, élue première dauphine, suivie de Miss Venezuela, Miss Philippines et Miss Côte d’Ivoire.

Crédit photo : AFP

Lors de la cérémonie, les Miss ont défilé avec leurs costumes nationaux, une étape importante dans le concours qui permet de mettre en avant un élément de la culture ou de l’identité des pays représentés. Dans certains cas, ces costumes peuvent vraiment mettre en valeur les Miss, comme ce fut le cas de Miss Ukraine qui avait défilé dans une sublime tenue de “guerrière de lumière” en 2022.

Miss Norvège déguisée en saumon

Mais ce n’est pas toujours le cas. Cette année, la Norvège a fait preuve d’originalité. Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Norvège, est apparue déguisée… en saumon ! En effet, la pêche est une tradition ancestrale dans le pays et la Norvège est l’un des plus grands exportateurs de saumon au monde.

Just in case you missed it...



Miss Norway's costume was a salmon in Miss Universe. It looked like this. 😆 pic.twitter.com/SJCQMYWFBT — Gaby (@G_Galarza1) November 19, 2025

Ainsi, la Miss est apparue dans un costume qui représentait un poisson. La tête de ce dernier formait le chapeau du costume tandis que l’intérieur était orange, couleur saumon. Officiellement, ce costume a été décrit comme “argenté et rose, orné d’écailles, de nageoires et d’une tête de poisson parfaitement sculptée”, comme le rapporte La Dépêche.

“C’est tellement hilarant”

Cette apparition est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux puisque de nombreux internautes n’ont pas hésité à se moquer de ce costume original, qui ne mettait pas vraiment en valeur la Miss.

“Le costume de Miss Norvège à Miss Univers c’est tellement hilarant pitié”, “La question est : comment a-t-elle pu accepter de se ridiculiser à ce point ?”, “La Miss Norvège qui vient en saumon au défilé des costumes traditionnels j’ai hurlé de rire”, “Imagine tu rêves de faire des concours de Miss en partie pour les tenues et les belles robes et tu te retrouves à défiler habillée en saumon”, ont commenté les internautes.

Crédit photo : @UnnaTuitera / X

De son côté, Eve Gilles, qui représentait la France, avait une tenue qui rendait hommage à Jeanne d’Arc. Elle est arrivée dans le top 30 de Miss Univers.