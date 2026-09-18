Deux créateurs de contenu, invités sur CNews, ont piégé le plateau en direct en rappelant que la chaîne continuait à travailler avec Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs.

Une intervention qui ne passe pas.

Jeudi 17 septembre, l’émission « Police-justice, 24 heures en France » sur CNews, présentée par Nelly Daynac, a reçu Gabiche et Rodave, deux YouTubeurs connus pour leurs vidéos où ils traquent les pickpockets parisiens.

Le hic ? Leur intervention en direct a pris une tournure inattendue lorsque les deux jeunes ont critiqué la présence de l’animateur Jean-Marc Morandini, qui produit le programme malgré sa condamnation pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel.

Deux YouTubeurs piègent CNews

Suivis par 100 000 abonnés, les deux créateurs de contenu se filment en train de pourchasser les pickpockets dans les transports et dans les rues de Paris, avant de les «marquer» pour que les passants et les touristes puissent les identifier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodav (@roooodav)

Et, visiblement, cette méthode radicale et discutable, ne plaît pas aux chroniqueurs présents sur le plateau, à l’instar de Sabrina Bierlein-Bouyer, qui a indiqué : « Quand on vous voit comme ça, on se demande qui sont les délinquants ».

De leur côté, Gabiche et Rodav blâment plutôt l’inaction des forces de l’ordre.

« Peut-être que si la police et les politiciens français ne passaient pas leur temps à parler du voile et de l’abaya, des musulmans…», a répondu Rodav.

Des propos qui ont été rapidement coupés, rappelle Le Dauphiné Libéré.

Ils accusent la chaîne de travailler avec Jean-Marc Morandini

Une seconde séquence de gêne s’est installée autour de la table. Alors que l’interview touchait à sa fin, c’était au tour de Gabiche de prendre la parole.

Si le jeune homme assure que ses vidéos ne sont pas très éthiques, il estime qu’il y a « quand même pire dans ce monde », avant de citer Jean-Marc Morandini.

« Je voulais juste dire que même si ce n’est pas très éthique, très carré ce qu’on fait. Y a quand même pire dans ce monde, y a quand même les pédophiles comme Jean-Marc Morandini que vous avez eu pendant très longtemps ici », a-t-il lâché. Visiblement Cnews n’aime pas qu’on dénonce le producteur pédophile Jean Marc Morandini pic.twitter.com/S6ACN5H25I — Fr@nce F@non (@FrnceFnon1) September 17, 2026

La réaction de la présentatrice a été immédiate, puisqu'elle a interrompu le YouTubeur. Mais, malgré le brouhaha, il a pu ajouter :

« Forcément les pédophiles on les met en avant, les gens qui chassent les pickpockets un peu moins, et vous continuez à les mettre en avant même après une condamnation définitive ». (Le YouTubeur Gabiche)

Dans la foulée, le prochain sujet a été envoyé et la publicité a été lancée. Ambiance…

La suite après cette vidéo

Les créateurs de contenu en remettent une couche

Cette histoire ne s’est pas arrêtée là. Après leur passage mouvementé, Gabiche et Rodav ont posté une vidéo sur leur compte Instagram. On comprend alors que le duo a en réalité piégé la chaîne.

Sur les images, ils sont encore sur le plateau et lâchent en rigolant : « On est désolés CNews (…) On s’est sentis un peu obligés avec tout ce qui se passe. En plus, c’est Morandini qui nous a contactés ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodav (@roooodav)

Dans la vidéo, on les voit montrer deux t-shirts sur lesquels sont inscrits : « Morandini p*do en prison » et « Votez LFI en 2027 ».

Face à la supercherie, Nelly Daynac juge leur attitude irrespectueuse. Ce à quoi ils rétorquent : « Pourquoi vous avez des pédophiles chez vous ?».

Le ton est donné !