Harry Potter : son père jouait Peter Pettigrow dans les films, il incarnera le père de Ron dans la série

Alors que la première saison de “Harry Potter” est sur toutes les lèvres, le casting de la saison 2 se dévoile un peu plus, et l’on retrouvera le fils d’un acteur historique de la saga.

La série « Harry Potter » n’a pas encore dévoilé sa première saison que la deuxième prépare déjà son arrivée à Poudlard. Attendue pour Noël 2026 sur HBO et HBO Max, cette nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling continue de compléter son casting. Parmi les nouveaux noms annoncés, l’un possède un lien familial direct avec les films : Rafe Spall, le fils de Timothy Spall, rejoint à son tour le monde des sorciers.

Mais les deux acteurs ne défendront pas le même camp à l’écran. Alors que Timothy Spall incarnait Peter Pettigrow, un serviteur de Voldemort, son fils prêtera ses traits à Arthur Weasley, le père de Ron. Un passage de témoin familial qui relie les deux adaptations, avec des personnages aux personnalités et aux choix très différents.

Son père jouait Peter Pettigrow, Rafe Spall sera Arthur Weasley

Selon les informations rapportées par Variety, Rafe Spall a été choisi pour incarner Arthur Weasley dans la deuxième saison. Son arrivée ne signifie donc pas qu’il reprendra le personnage de son père : il jouera un autre sorcier, déjà bien connu des lecteurs et des spectateurs des films.

Crédit photo : Warner Bros.

Timothy Spall reste associé à Peter Pettigrow, également surnommé Queudver. Derrière son apparence craintive, ce personnage occupe une place décisive dans l’histoire de Harry. Ancien ami de James Potter, Sirius Black et Remus Lupin, il finit par servir Voldemort. Sa capacité à se transformer en rat lui permet aussi de dissimuler longtemps sa véritable identité.

Arthur Weasley se situe à l’opposé de cette trajectoire. Père de famille attentionné, il fait partie des adultes sur lesquels Harry peut compter. Là où Pettigrow évoque la trahison et la peur, Arthur représente un foyer accueillant et un soutien. C’est ce contraste entre les deux personnages qui donne une saveur particulière à l’arrivée de Rafe Spall dans la franchise.

L’acteur possède par ailleurs une carrière qui dépasse largement cette filiation. Les spectateurs ont notamment pu le voir dans « L’Odyssée de Pi » et dans la série « Trying ». Avec Arthur Weasley, il rejoint cette fois une adaptation dont son père avait contribué à façonner l’univers au cinéma.

Crédit photo : Prometheus Wiki

Arthur Weasley, un père de sept enfants fasciné par les Moldus

Arthur n’est pas seulement « le père de Ron ». Marié à Molly Weasley, il est le père de sept enfants et travaille au ministère de la Magie. Le personnage se distingue aussi par une curiosité inépuisable pour les Moldus, ces humains dépourvus de pouvoirs magiques. Leurs objets du quotidien et leurs inventions le passionnent, même lorsqu’il ne comprend pas parfaitement leur fonctionnement.

Cette fascination nourrit une partie de l’humour qui l’entoure. Elle est notamment liée à la célèbre Ford Anglia volante, devenue l’une des images marquantes de « Harry Potter et la Chambre des secrets ». Comme le rappelle la fiche officielle du personnage, Arthur aime bricoler les objets du monde non magique, avec des résultats qui ne respectent pas toujours les règles.

Pour Rafe Spall, le rôle réunit donc plusieurs facettes : l’émerveillement devant des choses ordinaires, la chaleur d’un père et le sérieux d’un adulte confronté aux dangers du monde des sorciers. Ce mélange permet de comprendre pourquoi son arrivée compte au-delà du simple clin d’œil familial avec Timothy Spall.

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Mimi Geignarde, Colin Crivey et Dobby rejoignent aussi la saison 2

Rafe Spall n’est pas le seul nouvel arrivant. Molly Hewitt-Richards incarnera Mimi Geignarde, le fantôme qui hante les toilettes des filles de Poudlard. Avec ses plaintes et son caractère susceptible, ce personnage apporte une présence très particulière au château. Dans le deuxième roman, elle est aussi liée au mystère qui donne son titre à l’histoire.

Jasper Ambrose jouera de son côté Colin Crivey, un jeune élève fasciné par Harry Potter et passionné de photographie. Son enthousiasme rappelle que, pour les autres enfants du monde magique, Harry est déjà une célébrité. Un décalage avec le quotidien du héros, qui cherche aussi à suivre ses cours, retrouver ses amis et comprendre ce qui se passe autour de lui.

Billy Barratt interprétera Tom Jedusor jeune, tandis que Lenny Rush prêtera ses traits à Dobby. Ces deux personnages occupent une place importante dans « La Chambre des secrets ». Le premier renvoie au passé du monde des sorciers ; le second intervient dans la vie de Harry avec des avertissements et des initiatives qui compliquent considérablement sa rentrée.

Le casting accueille également Kit Harington, connu pour son rôle de Jon Snow dans « Game of Thrones ». Il incarnera Gilderoy Lockhart, comme nous l’évoquions dans cet article consacré à la star de « Game of Thrones » qui va jouer le professeur Lockhart. Ce professeur de défense contre les forces du Mal se distingue par son goût pour la célébrité et la mise en scène de ses exploits.

Enfin, Bonnie Hill reprendra le rôle de Ginny Weasley dans la deuxième saison, après Gracie Cochrane dans la première. La petite sœur de Ron prend une importance particulière dans le deuxième livre : sa présence dépasse alors celle d’un membre supplémentaire de la famille Weasley.

La saison 2 se prépare avant la sortie de la première à Noël

Ces annonces concernent bien la deuxième saison, qui adaptera « Harry Potter et la Chambre des secrets ». La première, consacrée au début des aventures du jeune sorcier, reste attendue pour Noël 2026. Il faudra donc distinguer les premiers pas du nouveau trio à l’écran de l’arrivée de ces personnages dans la suite.

Selon le site officiel Harry Potter, le tournage de la deuxième saison est prévu à l’automne. La production cherche à limiter les écarts entre les tournages, notamment parce que ses jeunes interprètes grandissent. Cette préparation anticipée ne constitue toutefois pas une annonce de date de diffusion pour la saison 2.

Le format télévisé doit permettre d’explorer les romans avec davantage de détails. Pour « La Chambre des secrets », cela ouvre notamment des possibilités autour de la famille Weasley et des nouveaux élèves de Poudlard. Reste à découvrir comment la série donnera vie à ces personnages, à commencer par cet Arthur Weasley interprété par le fils de l’un des visages les plus reconnaissables des films.