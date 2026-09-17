0 euro l'abonnement : ce nouveau service de streaming gratuit débarque en France pour concurrencer Netflix

Dans quelques semaines, une nouvelle plateforme de streaming vidéo verra le jour en France, proposant une alternative gratuite aux mastodontes du marché.

Qu’on se le dise : on ne manque pas de solutions pour binge-watcher nos séries et films préférés à notre guise. Si on pensait le marché du streaming déjà bien occupé par des géants comme Netflix, Disney ou encore Prime Video, il reste de la place pour des petits nouveaux.

D’ici quelques semaines, un nouveau service de streaming débarque en France et peut s’appuyer sur une communauté de visiteurs déjà bien établie. En effet, le site JustWatch, connu surtout pour être un guide pour les sériephiles comptant 50 millions d’utilisateurs mensuels, s’apprête à lancer sa propre plateforme de streaming baptisée JustWatch TV.

Conçue en Allemagne depuis 2014, JustWatch est actuellement l'une des meilleures solutions pour trouver sur quelle plateforme est proposé un contenu. Ce guide du streaming permet ainsi de savoir si un film ou une série est proposé en streaming ou en VOD sur Netflix, Disney+, Prime Video et bien d'autres plateformes dans le monde entier. Un service aujourd'hui assez indispensable pour s'y retrouver lorsque l'on cherche une œuvre en particulier.

Dès octobre 2026 en France, mais aussi dans d'autres pays (Amérique du Nord, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie...) sera donc lancé JustWatch TV. Le catalogue sera alimenté via de premiers partenariats avec Paramount, New Regency, Fremantle, Bleeker Street et Vortex Media. D'autres arriveront par la suite, mais pour le lancement il faudra probablement s'attendre à davantage d'anciennes œuvres que de choses récentes et populaires.

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"JustWatch TV est conçu pour répondre de plein fouet à cette demande, en proposant une solution simple à une époque marquée par la fragmentation."

Une meilleure connaissance des demandes des utilisateurs

Quentin Carbonell, vice-président senior chargé des acquisitions de contenus mondiaux et de la stratégie chez JustWatch, explique ainsi que la plateforme permettra de découvrir du contenu, entre "succès cinématographiques et télévisés" et "perles rares", à regarder sur JustWatch TV ou sur d'autres plateformes.

En connaissant et en proposant potentiellement les œuvres oubliées par les plateformes régulièrement recherchées par les utilisateurs ces dernières années, JustWatch TV pourrait bien se démarquer de la concurrence. En effet, en tant que moteur de recherche principal des sérievores, le site JustWatch peut s’appuyer sur les demandes de ses utilisateurs pour les satisfaire.

JustWatch TV sera intégré directement au site web et à l'application mobile JustWatch, tandis qu'il sera possible de visionner du contenu directement, sans avoir à changer de plateforme. L'ensemble sera accessible gratuitement, à condition de subir des publicités. Sinon, une offre de location à la demande et une formule d'abonnement sans publicité seront également proposées.