« Je n'aime pas ça, c'est bizarre » : Sabrina Carpenter accusée d'islamophobie après avoir dénigré un « youyou arabe » à Coachella

Sabrina Carpenter est accusée d'islamophobie après avoir dénigré un « youyou arabe » en plein concert, au festival de Coachella.

Elle a présenté ses excuses, mais le mal est fait.

Dans la tourmente après avoir méprisé un cri aigu lancé par une spectatrice en plein concert, Sabrina Carpenter est aujourd'hui accusée d'islamophobie. Si ces accusations peuvent surprendre, elles s'expliquent surtout par le fait que l'éclat de voix de la discorde a été identifié comme étant une « Zaghrouta », plus connue sous le nom de « youyou », ce fameux cri de joie d'origine arabe que l'on peut entendre notamment lors de mariages ou de fêtes traditionnelles dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Une pratique culturelle ancienne, transmise de génération en génération, qui n'a donc rien d'anecdotique pour celles et ceux qui la pratiquent.

Face à la polémique, l'artiste se défend d'avoir été irrespectueuse, évoquant une simple confusion.

Crédit photo : capture d'écran / X

Sabrina Carpenter accusée d'islamophobie

La scène a eu lieu ce vendredi 10 avril lors de l'ouverture du festival de Coachella, dans le désert californien.

Invitée à lancer les festivités du célèbre événement musical, organisé chaque année à Indio dans le sud de la Californie (États-Unis), la pop star américaine de 26 ans a ainsi vécu un moment de flottement sur scène qu'elle aurait certainement préféré éviter. Coachella est l'un des festivals les plus suivis au monde, avec une audience internationale qui dépasse largement les frontières américaines, ce qui rend chaque prise de parole d'autant plus scrutée.

Alors qu'elle s'apprêtait à entamer l'interprétation d'une chanson, l'artiste a en effet entendu un cri provenant du public. Ce qui lui a manifestement déplu. S'adressant directement à la spectatrice ayant crié, Sabrina Carpenter, déjà habituée aux controverses en concert, a alors exprimé son mécontentement en affirmant qu'elle n'aimait pas « ça », comme le montre la vidéo ci-dessous.

Sabrina Carpenter is currently at the mercy of cancel culture after this exchange at Coachella last night.



Fu#%ing based Sabrina. 😎 pic.twitter.com/QzmggohvPQ — Amiri King (@AmiriKing) April 12, 2026

La suite après cette vidéo

La personne en question lui a ensuite rétorqué qu'il s'agissait d'un « cri arabe de célébration », cher à « (sa) culture », ce qui n'a pas semblé émouvoir la chanteuse. Croyant manifestement à du yodel - une pratique vocale consistant à chanter en passant rapidement d'une voix naturelle à une voix de fausset - Sabrina Carpenter a surenchéri en qualifiant ce cri de « bizarre ».

« C'est quoi ce cri ? C'est du yodel ? (...) Je n'aime pas ça. (...) C'est bizarre. » (Sabrina Carpenter)

Ces quelques mots, prononcés avec un ton qui a été perçu comme condescendant par une partie du public, ont suffi à déclencher une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Dès la diffusion de la séquence sur X et TikTok, de nombreux internautes se sont indignés, accusant la chanteuse d'avoir eu une attitude islamophobe. Certains ont souligné que confondre une Zaghrouta avec du yodel et la qualifier de « bizarre » revenait à stigmatiser une pratique culturelle et religieuse profondément enracinée. D'autres, en revanche, ont défendu la chanteuse, estimant qu'il s'agissait d'une simple maladresse sans intention malveillante.

Cette dernière a finalement réagi en présentant ses excuses, tout en plaidant la bonne foi, via un message publié sur X (anciennement Twitter).

« Je m'excuse, je n'ai pas vu cette personne de mes propres yeux et je n'ai pas bien entendu (...) Ma réaction était purement due à la confusion et au sarcasme, sans aucune mauvaise intention. J'aurais pu mieux gérer la situation ! », a-t-elle ainsi déclaré.

Et de conclure : « Maintenant, je sais ce qu'est une Zaghrouta ! Je suis prête à accueillir tous les cris de joie et les yodels à partir de maintenant ».

Une sortie qui, si elle témoigne d'une volonté de désamorcer la situation, n'a pas convaincu tout le monde. Pas sûr néanmoins que cela n'apaise certaines tensions, notamment au sein des communautés arabes et musulmanes qui ont suivi l'incident de près.

Ce nouvel épisode illustre à quel point les artistes internationaux, exposés à un public de plus en plus divers, doivent naviguer avec précaution lors de leurs prestations scéniques. Une maladresse de quelques secondes peut en effet suffire à entacher une réputation, surtout dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient chaque mot à une vitesse vertigineuse.

Pour rappel, Sabrina Carpenter impose des règles strictes dans ses concerts, et elle était l'une des têtes d'affiche du festival de Coachella, qui se tient jusqu'au dimanche 17 avril.