« La température a grimpé à 1 100 °C » : un liquide inflammable, déposé dans un cercueil lors d'une... crémation

Par  | Partager

Une crémation

En Haute-Saône, un crématorium aurait pu partir en fumée après qu’un liquide inflammable a été laissé dans un cercueil.

Un objet insolite déposé dans un cercueil a provoqué un incident inhabituel au crématorium d’Héricourt, en Haute-Saône.

Des sapeurs-pompiers interviennent dans un crématorium

Selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté, les faits se sont produits dans la matinée du mercredi 27 mai, vers 11 h 25.

Alors qu’une crémation était en train de se dérouler, l’un des deux fours s’est emballé, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.

Panneau crématoriumCrédit Photo : iStock

Comme le précisent nos confrères, la température a grimpé à 1 100 °C, contre 900 °C en temps normal. Fort heureusement, cette anomalie n’a provoqué aucun incendie.

« On a appelé immédiatement les secours mais, plus par précaution », a expliqué Jérôme Michaud, directeur de l’établissement, à France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Le gérant souligne que le personnel est formé pour gérer ce type de situation et s’entraîne plusieurs fois par an à travers des exercices de sécurité.

« Il n’y a eu aucune panique », a-t-il ajouté.

CrémationCrédit Photo : iStock

La suite après cette vidéo

De l’alcool déposé dans un cercueil

Toujours selon le responsable du site, c’est un liquide inflammable laissé dans le cercueil qui est à l’origine de l’incident.

« Un membre de la famille du défunt a dû déposer une petite bouteille en verre contenant de l'alcool ou du parfum dans le cercueil, ce qui a produit beaucoup d'énergie au moment critique de la fin de la crémation et provoqué une surpression de l'appareil, avec des échappements de fumée et quelques flammes », a-t-il détaillé.

Symbole de liquide inflammableCrédit Photo : iStock

Les secouristes sont restés sur place pendant près d’une heure et demie. Les soldats du feu ont notamment passé l’installation électrique au peigne fin, précise L’Est Républicain.

« Quand les pompiers sont arrivés, l’appareil avait déjà retrouvé un fonctionnement normal (…) », a ajouté Jérôme Michaud dans les colonnes du quotidien régional.

Le directeur du crématorium d’Héricourt rappelle que certains objets sont interdits dans les cercueils en raison des risques qu’ils présentent lors de l’incinération, notamment les liquides inflammables, les batteries au lithium et les appareils à piles.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Les émeutes à Paris
Commerces dégradés, policiers blessés : les scènes de violence se sont multipliées après la victoire du PSG
L&#039;adolescent d&eacute;c&eacute;d&eacute;
Un adolescent de 15 ans se blesse au cou avec une tronçonneuse et meurt dans un lycée agricole
Jayne Stephen
Elle marche sur une croquette pour chien... et finit amputée d’une jambe
Le célèbre journaliste britannique Richard Madeley
Cette prison géante est la « pire du monde » et ses 15 000 détenus ne seront jamais libérés
Un robot défile sur le podium
« Les robots ont besoin d'être habillés » : un défilé de mode avec des robots humanoïdes fait sensation à Séoul