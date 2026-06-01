« La température a grimpé à 1 100 °C » : un liquide inflammable, déposé dans un cercueil lors d'une... crémation

En Haute-Saône, un crématorium aurait pu partir en fumée après qu’un liquide inflammable a été laissé dans un cercueil.

Un objet insolite déposé dans un cercueil a provoqué un incident inhabituel au crématorium d’Héricourt, en Haute-Saône.

Des sapeurs-pompiers interviennent dans un crématorium

Selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté, les faits se sont produits dans la matinée du mercredi 27 mai, vers 11 h 25.

Alors qu’une crémation était en train de se dérouler, l’un des deux fours s’est emballé, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.

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Comme le précisent nos confrères, la température a grimpé à 1 100 °C, contre 900 °C en temps normal. Fort heureusement, cette anomalie n’a provoqué aucun incendie.

« On a appelé immédiatement les secours mais, plus par précaution », a expliqué Jérôme Michaud, directeur de l’établissement, à France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Le gérant souligne que le personnel est formé pour gérer ce type de situation et s’entraîne plusieurs fois par an à travers des exercices de sécurité.

« Il n’y a eu aucune panique », a-t-il ajouté.

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De l’alcool déposé dans un cercueil

Toujours selon le responsable du site, c’est un liquide inflammable laissé dans le cercueil qui est à l’origine de l’incident.

« Un membre de la famille du défunt a dû déposer une petite bouteille en verre contenant de l'alcool ou du parfum dans le cercueil, ce qui a produit beaucoup d'énergie au moment critique de la fin de la crémation et provoqué une surpression de l'appareil, avec des échappements de fumée et quelques flammes », a-t-il détaillé.

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Les secouristes sont restés sur place pendant près d’une heure et demie. Les soldats du feu ont notamment passé l’installation électrique au peigne fin, précise L’Est Républicain.

« Quand les pompiers sont arrivés, l’appareil avait déjà retrouvé un fonctionnement normal (…) », a ajouté Jérôme Michaud dans les colonnes du quotidien régional.

Le directeur du crématorium d’Héricourt rappelle que certains objets sont interdits dans les cercueils en raison des risques qu’ils présentent lors de l’incinération, notamment les liquides inflammables, les batteries au lithium et les appareils à piles.