Un homme de 45 ans encorné à mort par un buffle, sous les yeux de sa famille, lors d'un sacrifice rituel de l'Aïd

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Le villageois encorné par le buffle

En Malaisie, un homme est mort après avoir été encorné par un buffle destiné à un sacrifice rituel.

Ce qui devait être une journée de fête s’est transformé en drame, rapporte le magazine People.

Un villageois a perdu la vie en Malaisie après avoir été encorné par un buffle, destiné à être sacrifié lors de l’Aïd al-Adha. Pour rappel, cette grande fête traditionnelle musulmane marque la fin du pèlerinage à La Mecque.

@asiaone A man was reportedly gored to death after being attacked by a runaway buffalo in Ulu Tiram, Johor, with viral footage showing the animal charging at him before the fatal incident.  #Malaysianews #Malaysia #JohorBahru #Animal ♬ original sound - AsiaOne

Il meurt encorné devant sa famille

L’accident s’est produit le mercredi 27 mai, vers 10 heures, dans l’État malaisien de Johor, selon un communiqué de la police du district de Seri Alam.

Un homme de 45 ans, dont l’identité n’a pas été révélée, a été mortellement blessé à la jambe lorsqu’un buffle l’a attaqué.

Des images de la tragédie, diffusées par AsiaOne, montrent des personnes dans une aire de pique-nique courant et criant de peur alors que l’animal s’échappe.

Un buffle en pleine natureCrédit Photo : iStock

Le bovin charge ensuite le quadragénaire et le projette dans les airs, tandis que des villageois se précipitent pour lui porter secours avant que la bête ne s’éloigne.

Atteinte à la cuisse gauche, la victime a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle est décédée quelques heures plus tard des suites d’une grave lésion des vaisseaux sanguins.

La suite après cette vidéo

Un second incident impliquant un buffle

Selon la nièce du défunt, citée par le Straits Times, toute la famille était réunie pour célébrer la fête lorsque le drame est survenu : certains membres mangeaient tandis que d’autres faisaient la vaisselle.

De son côté, son oncle aidait à attacher le buffle lorsque l'animal s’est soudainement agité avant de le charger et de le blesser grièvement à la cuisse.

Toujours d’après la nièce, il a réussi à rejoindre un véhicule et à monter à bord malgré une importante perte de sang, mais a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, laissant ses proches et les habitants du village sous le choc.

Des Malaisiens se rassemblent pour la prière de l'Aïd al-Adha le 27 mai 2026.Crédit Photo : Syaiful Redzuan/Anadolu via Getty

Les autorités ont également fait état d’un second incident similaire survenu le même jour, vers 14 heures, dans une autre partie de l’État.

La victime, un autre homme de 45 ans, a subi une fracture de la cage thoracique gauche après avoir été encornée par un buffle. Elle a ensuite été transportée dans une clinique locale pour y recevoir des soins.

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Céline Gautier

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Journaliste

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