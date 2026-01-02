« C'est cadeau » : des voleurs s'introduisent chez Vitaa, elle les affiche en vidéo

Mercredi 31 janvier, Vitaa a été victime d’une tentative de cambriolage. Filmés par les caméras de surveillance de la maison, les voleurs ont pris la fuite, mais la chanteuse les a affichés sur les réseaux sociaux.

Pendant les fêtes, de nombreuses personnes partent de leur maison pour rejoindre leurs proches. Malheureusement, les voleurs profitent de cette absence pour cambrioler les logements. Début décembre, un jeune homme de 18 ans a toutefois réussi à maîtriser un cambrioleur en pleine nuit, jusqu’à l’arrivée de la police.

Les cambriolages touchent également les célébrités. En 2023, l’animateur Bruno Guillon et sa famille ont par exemple été séquestrés et menacés en pleine nuit à leur domicile, tandis qu’en novembre dernier, Inoxtag a révélé avoir été victime de deux cambriolages.

Ce mercredi 31 décembre, c’est la chanteuse Vitaa qui a, également, été victime d’une tentative de cambriolage pour la deuxième fois en deux ans.

Crédit photo : Play Two

Une tentative de cambriolage

Des individus se sont en effet introduits dans la maison de la chanteuse, située à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, durant son absence.

“Trois individus ont essayé de pénétrer à mon domicile mais, Dieu merci, mon système, mon équipe de sécurité et les forces de l’ordre les ont fait fuir. Il y a deux ans, j’ai vécu l’horreur d’un home-jacking et d’une séquestration. Ce matin, réveillée par la terreur, tous mes sentiments ont refait surface”, a-t-elle publié sur son compte Instagram.

Elle affiche les voleurs

Grâce aux caméras de surveillance installées autour de sa maison, Vitaa a pu afficher les voleurs sur les réseaux sociaux. Sur la première vidéo, on voit trois voleurs arriver discrètement dans la propriété et descendre des escaliers. La chanteuse a également ajouté une seconde vidéo avec le message ironique “C’est cadeau”, où l’on peut voir l’un des voleurs chuter dans les escaliers en tentant de fuir après le déclenchement de l’alarme.

Crédit photo : @vitaa / Instagram

“Quelle tristesse de ne pas se sentir en sécurité chez soi, dans son propre pays… Je suis inquiète pour mes enfants, leur sécurité, leur tranquillité, leur avenir… J’aurais souhaité terminer l’année différemment. À nouveau, je vous le dis : soyez vigilants, prenez soin de vos familles, prenez soin de vous”, a continué Vitaa.

Une enquête a été ouverte et les voleurs sont toujours activement recherchés.