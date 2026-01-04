Mort du rappeur Calbo, membre du groupe Ärsenik, à l'âge de 52 ans

Moitié du groupe de rap légendaire Ärsenik avec son frère Lino, le rappeur Calbo est décédé ce dimanche 4 janvier, à l’âge de 52 ans.

Il faisait partie des voix qui ont amené le mouvement du rap français à l’échelle supérieure, entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Le rappeur Calbo, membre du groupe Ärsenik, est décédé ce dimanche 4 janvier à l’âge de 52 ans. C’est sa famille qui a transmis cette triste nouvelle dans un communiqué officiel cet après-midi.

Originaire de Villiers-le-Bel, dans le Val-d’Oise, Calbo, de son vrai nom Calbony M’bani, formait avec son frère aîné Lino le groupe Ärsenik, qui a marqué le rap français de son empreinte.

Crédit photo : Matthieu Mirville / DPPI via AFP

Le groupe, partie intégrante du Secteur Ä, aux côtés de Stomy Bugsy, Passi ou Doc Gynéco, a sorti seulement deux albums. Les deux frères faisaient également partie du collectif Bisso Na Bisso, dont l’album a été un succès commercial important à la fin des années 90.

Leur premier album, Quelques gouttes suffisent (1998), certifié double disque d’or, s’impose comme un classique porté par des titres devenus cultes comme « Boxe avec les mots » ou « Une affaire de famille ».

Les causes de son décès encore inconnues

En 2002, le groupe sort “Quelque chose a survécu…” confirmant leur talent rapologique avec notamment le succès du titre “Regarde le monde”. Plus discret que son frère Lino, Calbo avait marqué le public par sa voix grave et posée ainsi que ses onomatopées bien identifiables. Sa phrase "Qui prétend faire du rap sans prendre position ?" était devenu un véritable slogan pour les acteurs du mouvement

Après la période faste d’Ärsenik, il avait poursuivi sa route en solo, multipliant les collaborations. Son unique album solo baptisé "Quelques gouttes de plus" est sortu en 2022. Pendant plus de vingt ans, le troisième album du groupe “Quelques gouttes subsistent”, maintes fois annoncé, est devenu une chimère de la culture rap. Côté lifestyle, ils avaient également démocratisé la marque Lacoste dans les banlieues françaises (malgré le désaccord de Lacoste au départ), au point d’en devenir ambassadeurs en 2016.

Crédit photo : Lacoste

Les causes de son décès ne sont pas encore connues, mais l’artiste avait été hospitalisé il y a deux ans à la suite de complications liées au diabète.