Justin Bieber débarque sur scène en caleçon aux Grammy Awards et devient la risée d'internet

La grande messe de la musique a eu lieu dimanche et a vu défiler les plus grandes stars de l’industrie. Mais c’est surtout la performance de Justin Bieber sur la scène des Grammy Awards qui a fait parler.

Un retour quatre ans après sa dernière performance aux Grammys

Les Grammy Awards ont eu lieu dans la soirée, dimanche 1er février. Tout le gratin de la musique était réuni à Los Angeles. Parmi eux, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bad Bunny qui est reparti avec l’album de l’année et un certain Justin Bieber.

Le chanteur canadien se fait discret depuis quelque temps. Cependant, il a décidé de faire une petite exception ce dimanche pour se produire sur la scène des Grammys. La star y a interprété Yukon, single tiré de son album Swag II sorti en 2025. La dernière fois que Justin Bieber avait chanté aux Grammy Awards remonte à 2022. Dès lors, sa présence a fait du bruit.

Justin Bieber se présente seul sur scène en caleçon et guitare à la main

Crédit photo : Getty Images

Sauf que ce n’est pas pour sa version acoustique du morceau que le chanteur a fait parler de lui. Le style était épuré, la scène seulement habillée d’un miroir et d’une platine. C’est à moitié nu, seulement vêtu d’un caleçon en soie et de sa guitare violette, que Justin Bieber a performé sur scène.

Forcément, cette performance n’est pas passée inaperçue. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à s’interroger sur la prestation du chanteur :

« Je suis morte de rire, pourquoi Justin Bieber est là, en short de sport et chaussettes, à chanter cette chanson ? » ; « Qu’est-ce qui vient de se passer avec Justin Bieber aux Grammys ? » ; « Pourquoi Justin Bieber chante-t-il en sous-vêtements ? » ; « Justin Bieber a l'air fou… pourquoi portait-il ces chaussettes et ce short ? », écrivent les internautes sur X.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber Tour News (@justinstournews)

À l’inverse, les fans du chanteur sont intervenus en prenant sa défense. Cet appât symbolise la vulnérabilité et la « mise à nu du chanteur ». « Justin Bieber sait toujours comment captiver un public », admire un fan.

Après son interprétation, Justin Bieber a quitté la scène sans adresser un regard au public dans lequel se trouvait sa femme, Hailey Bieber, émue par le moment. Justin Bieber était nommé dans quatre catégories dont Album de l’année.