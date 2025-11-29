Il tombe en panne après une journée difficile, Justin Bieber lui vient en aide

Un automobiliste est tombé en panne sur une route. À sa plus grande surprise, il a reçu une aide inattendue, qui a bouleversé sa journée.

Une coïncidence plus que bienvenue. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Buku est un musicien indépendant américain.

Il y a quelques jours, ce dernier passait une journée difficile lorsque sa voiture est tombée en panne sur une route. Une mésaventure dont se serait bien passé ce conducteur désabusé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une rencontre inattendue lui a mis du baume au cœur après sa fâcheuse péripétie.

Une star internationale vient à son secours

Alors qu’il patientait sur le bas-côté, un SUV Mercedes s’est arrêté à sa hauteur. Il s’est alors rendu compte qu’il s’agissait du chanteur canadien Justin Bieber.

Armé de son smartphone, Buku a filmé sa rencontre avec la star internationale, avant de la partager sur sa page TikTok, où la vidéo a cumulé des millions de vues.

Il s’adresse ensuite à l’interprète de What Do You Mean pour vérifier qu’il s’agit bien de lui : « Êtes-vous Justin Bieber ? ». Ce à quoi l’auteur-compositeur répond : « Oui. Quoi de neuf ? Je suis Justin ».

De son côté, Buku dit au mari d’Hailey Bieber qu'il aime. « Moi aussi je t’aime », réagit aussitôt Justin Bieber. Celui-ci lui demande ensuite ce qu’il se passe. Une simple question qui va permettre au propriétaire de la voiture de vider son sac auprès d’une oreille attentive.

« Justin m'a abordé avec une réelle empathie. Il m'a parlé comme quelqu'un qui comprend ce que c'est que de lutter et de persévérer », raconte le principal concerné au magazine People.

Crédit Photo : Justin Bieber / Instagram

Une rencontre inoubliable

Avant de tomber en panne, Buku a vécu un déménagement difficile « en ville ». Il a vu des gens riches « rouler en Lamborghini » alors qu'il essayait de surmonter ses propres difficultés.

Lorsqu'il s'est confié sur ce qu'il traversait, Justin Bieber l'a écouté attentivement . Le chanteur a même fait « une prière » pour le jeune homme, lui apportant ainsi du réconfort à un moment où il en avait désespérément besoin.

Crédit Photo : TikTok/@bukumusic

« En tant qu'artiste indépendant, ce moment m'a profondément marqué. Il m'a rappelé l'importance de garder les pieds sur terre et de persévérer », confie Buku.

Il ajoute que cette rencontre a été comme « un tournant dans une journée qui avait pris une tournure dramatique ».