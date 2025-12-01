«Même pas en rêve» : une offre d'emploi de conducteur de voiture radar déclenche la colère des internautes

Par |

Un homme conduit une voiture

Une offre d’emploi a récemment été mise en ligne, mais elle ne plaît pas aux internautes. La raison ? Elle propose de conduire une voiture équipée d’un radar pour flasher les excès de vitesse des automobilistes.

Sur Leboncoin, une offre d’emploi pas comme les autres a été publiée il y a deux jours par l’entreprise MOBIOM. Selon Charente-Libre, cette offre propose un CDI à 25 000 euros par an pour conduire une voiture banalisée, équipée d’un radar, sur la route. L’objectif de ces voitures est de flasher les automobilistes qui font des excès de vitesse, sans les avertir. S'il existe des façons de les repérer, ces voitures passent généralement inaperçues et sont des pièges pour les conducteurs.

Le poste est proposé à Rochefort, en Charente-Maritime. Plusieurs missions sont décrites dans l’offre d’emploi. Le salarié devra réaliser une tournée dans la région au volant de la voiture banalisée, respecter les procédures de travail avec une grande rigueur et conserver en permanence le véhicule dans un état de propreté irréprochable.

Les détails de l’offre d’emploi

Concernant les horaires, le travail pourra être effectué de journée, mais aussi de nuit, le week-end ou les jours fériés. Pour décrocher cet emploi, quelques conditions doivent être respectées.

Le candidat doit avoir un casier judiciaire vierge, détenir le permis de conduire depuis au moins trois ans et avoir un minimum de 10 points restants. Il doit bien sûr avoir une conduite exemplaire et respecter les règles de sécurité routière. Idéalement, une expérience dans le domaine de la conduite (auto-école, ambulancier, transporteur) est recommandée.

Un radar dans une voiture Crédit photo : iStock

“Même pas en rêve”

Si elle peut en intéresser certains, cette offre d’emploi a fait polémique. Elle a notamment été partagée sur la page Facebook “Info Trafic 17” et a reçu des centaines de réactions de la part des internautes, qui estiment que ce métier est mauvais moralement.

“Je vais postuler, juste pour planter la voiture”, “Même pas en rêve”, “J’aurais honte de faire ce boulot”, “Il ne faut pas avoir beaucoup d’estime de soi”, “C’est contre mes valeurs, désolé”, ont commenté les internautes.

Une offre d'emploi qui ne plaît pas à tout le monde.

Source : Leboncoin
Suivez nous sur Google News
Emploi Radar Voiture

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Capture d'écran montrant le musicien avec le chanteur Justin Bieber
Il tombe en panne après une journée difficile, Justin Bieber lui vient en aide
Yves Gorse
Expulsé de sa maison par son propre fils, un retraité de 78 ans a dormi 19 mois dans sa voiture
un mécanicien change l'huile d'un moteur de voiture
Entretien automobile : les moments-clés pour faire réviser sa voiture
Un pare-brise gelé
L'astuce du liquide vaisselle est indispensable pour votre voiture en hiver
Un radar au bord de la route
Ce radar fou flashe même les voitures qui roulent en dessous de la limitation