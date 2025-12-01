«Même pas en rêve» : une offre d'emploi de conducteur de voiture radar déclenche la colère des internautes

Une offre d’emploi a récemment été mise en ligne, mais elle ne plaît pas aux internautes. La raison ? Elle propose de conduire une voiture équipée d’un radar pour flasher les excès de vitesse des automobilistes.

Sur Leboncoin, une offre d’emploi pas comme les autres a été publiée il y a deux jours par l’entreprise MOBIOM. Selon Charente-Libre, cette offre propose un CDI à 25 000 euros par an pour conduire une voiture banalisée, équipée d’un radar, sur la route. L’objectif de ces voitures est de flasher les automobilistes qui font des excès de vitesse, sans les avertir. S'il existe des façons de les repérer, ces voitures passent généralement inaperçues et sont des pièges pour les conducteurs.

Le poste est proposé à Rochefort, en Charente-Maritime. Plusieurs missions sont décrites dans l’offre d’emploi. Le salarié devra réaliser une tournée dans la région au volant de la voiture banalisée, respecter les procédures de travail avec une grande rigueur et conserver en permanence le véhicule dans un état de propreté irréprochable.

Les détails de l’offre d’emploi

Concernant les horaires, le travail pourra être effectué de journée, mais aussi de nuit, le week-end ou les jours fériés. Pour décrocher cet emploi, quelques conditions doivent être respectées.

Le candidat doit avoir un casier judiciaire vierge, détenir le permis de conduire depuis au moins trois ans et avoir un minimum de 10 points restants. Il doit bien sûr avoir une conduite exemplaire et respecter les règles de sécurité routière. Idéalement, une expérience dans le domaine de la conduite (auto-école, ambulancier, transporteur) est recommandée.

Crédit photo : iStock

“Même pas en rêve”

Si elle peut en intéresser certains, cette offre d’emploi a fait polémique. Elle a notamment été partagée sur la page Facebook “Info Trafic 17” et a reçu des centaines de réactions de la part des internautes, qui estiment que ce métier est mauvais moralement.

“Je vais postuler, juste pour planter la voiture”, “Même pas en rêve”, “J’aurais honte de faire ce boulot”, “Il ne faut pas avoir beaucoup d’estime de soi”, “C’est contre mes valeurs, désolé”, ont commenté les internautes.

Une offre d'emploi qui ne plaît pas à tout le monde.