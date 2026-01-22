Cette mamie de 81 ans joue à Minecraft pour sauver son petit-fils atteint d'un cancer et déclenche une incroyable vague de soutien

Capture d'écran de la chaîne Youtube GrammaCrackers

À 81 ans, Sue Jacquot tient une chaîne gaming sur laquelle elle joue à Minecraft. Lorsque son petit fils est tombé malade, elle a utilisé sa notoriété pour lui venir en aide.

Les jeux vidéo ne sont pas réservés qu'aux jeunes ! Sue Jacquot en est le parfait exemple. Du haut de ses 81 ans, cette Américaine est une fan de Minecraft, le fameux jeu de construction aux pixels caractéristiques, devenu phénomène mondial, transposé récemment au cinéma avec Jack Black.

Cette grand-mère s’est d’abord plongée dans cet univers pour le plaisir. Elle a ensuite créé une chaîne gaming pour aider son petit-fils à lutter contre une terrible maladie, rapporte le magazine People.

Elle se lance sur Minecraft pour aider son petit-fils malade

Depuis deux mois, cette super mamie originaire d’Arizona publie des vidéos de gameplay sur sa chaîne Youtube, intitulée GrammaCrackers.

L’octogénaire s’est tournée vers cette plateforme pour une raison émouvante. À travers cette initiative, elle souhaitait récolter des fonds pour financer le traitement de son petit-fils Jack, atteint d’une forme rare de sarcome, un cancer qui touche les muscles et les tissus.

JackCrédit Photo : GoFundMe

Cette gameuse pas comme les autres a découvert Minecraft cet été grâce à ses petits-enfants. Il y a deux mois, elle a commencé à publier des vidéos d’elle en train de jouer sur Youtube, invitant les spectateurs à la rejoindre dans cette nouvelle aventure.

À sa plus grande surprise, sa chaîne a connu un succès fulgurant. Sue a réussi à rassembler 400 000 abonnés ! Sa communauté XXL lui a permis de faire des partenariats avec des marques. Résultat : elle utilise ses revenus publicitaires pour payer les frais médicaux de Jack.

Capture d'écran de la chaîne Youtube GrammaCrackersCrédit Photo : Capture d'écran de la chaîne Youtube GrammaCrackers

Ce n’est pas tout. Elle a créé une campagne GoFundMe pour avoir des dons supplémentaires. Un lien de la cagnotte figure dans la description de chaque vidéo. Au moment où nous écrivons ces lignes, près de 49 000 dollars (environ 42 000 euros) ont été récoltés.

« Votre aide est incroyable »

Dans une déclaration, Austin, le grand-frère de Jack, explique que cette vague de soutien est très importante pour sa famille en cette période extrêmement difficile.

« Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre gratitude pour tout le soutien que nous avons reçu », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« Votre générosité nous a aidés à alléger le poids des frais médicaux élevés et à rester à flot pendant cette période d'incertitude ».

JackCrédit Photo : GoFundMe

De son côté, Sue a remercié ses abonnés dans une vidéo. Face à la caméra, elle a déclaré qu’elle était stupéfaite de ce qu'Internet avait fait pour son petit-fils.

« Votre aide est tout simplement incroyable. Je ne peux pas comprendre ce que vous faites, c'est tout simplement incompréhensible », a-t-elle confié.

En début de semaine, Jack a rejoint GrammaCrackers lors d'un stream, où elle lui a fait visiter sa construction Minecraft.

Un beau moment de complicité qui fait chaud au cœur.

Source : People
