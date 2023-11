“It's tiiime !” : après Halloween, Mariah Carey fait son grand retour dans une vidéo surprenante

Comme tous les ans, Mariah Carey a publié une vidéo le 1er novembre pour annoncer le retour de Noël avec son célèbre tube "All I Want For Christmas Is You". Cette année, la star américaine a fait preuve de beaucoup d'autodérision pour son grand retour en se faisant... décongeler !

Halloween est terminé et comme chaque année, le début du mois de novembre rime avec le commencement des festivités de Noël. Et qui d’autre que Mariah Carey pour annoncer le début de ces festivités ?

Comme chaque année, la star américaine a publié une vidéo dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre pour annoncer le retour de Noël en musique, avec son célèbre tube “All I Want For Christmas Is You”, l’hymne incontournable pour les fêtes de fin d’année.

Mariah Carey décongelée pour Noël

Cette année, Mariah Carey a publié une vidéo pleine d’autodérision sur les réseaux sociaux. Au début, on peut voir un coffre-fort géant s’ouvrir à minuit, le jour du 1er novembre. À l’intérieur se trouve Mariah Carey, piégée dans un bloc de glace et décongelée par des monstres d’Halloween. Une référence amusante à toutes les personnes qui affirment que la star reste au congélateur tout au long de l’année avant de sortir à l’approche de Noël.

Une fois la glace décongelée, Mariah Carey apparaît et lance son célèbre “It’s tiiime !”, reconnaissable entre mille. Déguisée en mère Noël, elle est ensuite rejointe par ses jumeaux âgés de 12 ans, Monroe et Moroccan, ainsi que plusieurs personnages de Noël pour danser sur son célèbre tube.

Depuis sa sortie en 1994, “All I Want For Christmas Is You” bat tous les records. Grâce à son apparition dans le film “Love Actually” en 2003 et à l’émergence des plateformes de streaming, cette chanson est rapidement devenue un hymne planétaire. En 2019, soit 25 ans après sa sortie, ce morceau a atteint la première place des ventes de singles aux États-Unis. Au total, Mariah Carey aurait empoché jusqu’à 60 millions de dollars grâce à son tube planétaire. Chaque année, l’artiste gagnerait entre 2,5 et 3 millions de dollars grâce à cette chanson qui donne envie à tous ceux qui aiment Noël d’acheter un sapin et de décorer son intérieur.