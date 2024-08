Oasis enfin de retour ? Le groupe donne rendez-vous à ses fans avec un message mystérieux

Ce lundi 26 août, le groupe Oasis a publié un message mystérieux sur le réseau social X, donnant rendez-vous à leurs fans ce mardi 27 août à 9h. De quoi alimenter les rumeurs d’une réconciliation entre les frères Gallagher, quinze ans après leur séparation.

Oasis est-il de retour ?

Depuis ce dimanche 25 août, les rumeurs vont bon train outre-Manche. Un article du Sunday Times évoquait une série de concerts géants à Londres et à Heaton Park à Manchester à l’été 2025. Ces rumeurs ne vont certainement pas se calmer aujourd’hui après la publication d’un communiqué sur X.

En effet, ce matin, le groupe de rock britannique a publié un message mystérieux pour teaser une annonce imminente avec une date et une heure bien précise. En plus du groupe, Liam et Noel Gallagher ont chacun publié le même message sans donner plus de détails : 27 août 2024 à 8h (9h, heure française).

Selon le média britannique, le groupe pourrait également se produire en Écosse et dans le reste de l’Europe. Des rumeurs qui n’ont pas manqué de faire réagir leurs fans qui attendent la reformation du groupe depuis 15 ans. À l'époque, les deux frères s’étaient fâchés sur scène lors de leur passage à Rock en Seine.

Interrogé sur France Inter, le patron de Rock en Seine n’a pas caché son intérêt, estimant que le groupe emblématique leur doit un concert. De son côté, Sky News croit savoir que les concerts londoniens se tiendraient à Wembley pour une incroyable série de dix shows d’affilée.

Depuis que la rumeur a pris corps, Liam Gallagher a pris un malin plaisir à entretenir le mystère en écrivant notamment qu’il n’avait jamais aimé le mot “ancien”. Il a aussi répondu à plusieurs internautes qui donnaient leur opinion sur la reformation du groupe. Face aux critiques, Liam Gallagher s’est montré sans filtre et leur a demandé de se taire, tandis qu’il a loué les commentaires enthousiastes.

Crédit photo : Oasis

Une réconciliation entre Noel et Liam Gallagher ?

Ces derniers mois, il y a eu plusieurs signes annonciateurs d’une réconciliation entre les deux frères Liam et Noel, notamment depuis le divorce de Noel Gallagher qui s'est séparé de sa deuxième épouse Sara MacDonald. Cette dernière n’avait jamais caché son inimitié pour le petit frère de son mari.

Lors de la tournée du 30ème anniversaire de leur premier album “Definitely Maybe”, dont une réédition devrait sortir ce vendredi, Liam avait interprété une chanson phare de son frère, assurant qu’une place lui était réservée chaque soir de concert. De son côté, Noel avait chanté les louanges de son frère dans une interview, reconnaissant l’importance de sa voix et de son attitude dans le succès d’Oasis :

“ Il y a des chansons que je ne peux pas interpréter aussi bien que lui (Liam N.D.L.R). Ma voix, c’est un demi de Guinness le mardi, c’est bien. Mais celle de Liam, c’est dix shots de tequila un vendredi soir de folie” (Noel Gallagher)

Crédit photo : Wenn / SIPA

Rendez-vous donc ce mardi 27 août à 9h tapantes pour savoir de quoi il s’agit vraiment. L’hypothèse de la grande série de concerts pour l’été 2025 sera l’occasion de célébrer les 30 ans de leur deuxième album “Morning Glory” qui contient la plupart des plus grands tubes du groupe.