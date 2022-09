Cette infographie retraçant l'histoire du rock et de ses différents courants est juste géniale

Vous écoutez du rock et avez une fascination particulière pour cette musique ? Alors l’infographie que vous allez découvrir dans cet article risque de fortement vous plaire !

Crédit : DOROTHY

Et pour cause, elle reprend et classe de nombreux artistes et groupes de rock selon leurs influences. Créé par le studio Dorothy, le poster intitulé « Alternative Love Blueprint - A History of Alternative Music » vient d’être publié. Pour organiser les connexions entre les groupes, le concepteur a basé l'affiche sur le circuit imprimé d'une radio à transistors. Pour ce nouveau design, le graphiste a choisi la de reprendre le système Regency TR-1, la première radio à transistor disponible dans le commerce, pour des raisons symboliques. Petite anecdote, le modèle est sorti en 1954, l'année où Bill Haley & His Comets ont enregistré « Rock Around the Clock ».

Un poster intelligent

Un peu comme le feraient les algorithmes de YouTube ou de Spotify, l’Alternative Love Blueprint utilise les connexions musicales pour identifier les recommandations d'écoute. « Si vous aimez un groupe, vous aimerez peut-être cet autre groupe parce qu'ils fréquentent la même scène, qu'ils ont des membres en commun ou qu'ils se sont influencés mutuellement » peut-on lire sur le site de Dorothy. Cette façon de procéder permet de découvrir des artistes qui ont de grandes chances de nous plaire et ainsi parfaire sa culture sur le thème de la musique. Génial, n’est-ce pas ? Comptez 40 euros pour se procurer l’affiche.

