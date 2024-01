Lost : Les Disparus sur Disney+ : on a classé les personnages de nos préférés à ceux qu'on adore détester

À l'occasion des 20 ans de Lost : Les Disparus, nous vous proposons une liste des naufragés les plus emblématiques de la série culte ! Et si vous ne l'avez toujours pas vue, foncez la découvrir sur Disney+, où elle est disponible en intégralité !



En 2004 sortait aux États-Unis le premier épisode d’une série qui allait s’inscrire comme l’une des plus importantes de ce siècle : Lost : Les Disparus. Icône du petit écran et de la pop culture, la série créée par J. J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber aura marqué des millions de spectateurs à travers le monde, réinventant dans le même temps le genre si balisé de la science-fiction. Et ça tombe bien, car l’intégrale de la série culte est disponible sur Disney+. Pour pouvoir en profiter, n’oubliez pas d’activer votre profil adulte (si ce n’est pas déjà fait) !

Notre top 10 des personnages de Lost

Mais outre les multiples trames scénaristiques qui ont parsemé la série, Lost c’est aussi des personnages foisonnants. Qu’ils soient principaux ou secondaires, tous ont eu une carte à jouer, allant jusqu'à être adorés ou à agacer plus d’un spectateur. Alors en route pour un petit tour d’horizon des personnages marquants de la série, de nos préférés à ceux que l’on a adoré détesté. Une liste qui n'engage que nous, donc à vous de vous faire la vôtre en regardant Lost : Les Disparus dès maintenant !

10. John Locke (Terry O'Quinn)

Crédit photo : ABC

John Locke est un personnage très mystérieux et la série nous montre deux facettes de sa personnalité. Il se caractérise par son intelligence et son stoïcisme. Il croit aux explications mystiques comme pour justifier les éléments surnaturels de l’île. Dans la seconde partie de la série, John Locke montrera un autre côté auquel beaucoup se sont attachés.

9. Desmond Hume (Henry Ian Cusick)

Crédit photo : ABC

C’est à partir de la troisième saison que Desmond Hume devient un personnage récurrent. Fait important, Desmond s’est échoué trois ans auparavant sur cette même île. Son seul but dans la vie, retrouver son grand amour. Mais pour cela, le chemin sera semé d'embûches et elles ne sont pas minimes pour ce personnage qui n’est pas épargné par le destin.

8. Jack Shephard (Matthew Fox)

Crédit photo : ABC

Jack Shephard est le personnage principal de Lost. Ce médecin qui a soif de bien faire et d’aider les autres est rapidement désigné comme le chef des naufragés. Mais son obsession à vouloir toujours bien faire l’amène souvent à faire les mauvais choix. Heureusement, il peut compter sur ses amis et Jack n’en reste pas moins un personnage attachant.

7. Jin-Soo Kwon (Daniel Dae Kim)

Crédit photo : ABC

Aux dires des fans de la série, Jin-Soo Kwon est probablement l’un des personnages dont l’arc narratif est le plus réussi, au même titre que celui de sa femme Sun-Hwa Kwon. Cet ancien homme de main, qui se révèle autoritaire avec cette dernière, montrera une autre facette de sa personnalité en étant toujours à ses côtés même dans les pires épreuves.

6. Charlie Pace (Dominic Monaghan)

Crédit photo : ABC

Charlie Pace est le personnage cool et sympathique que l’on adore tous. Cet ancien rockeur mais addict à l’héroïne fera tout pour trouver un second souffle sur cette île afin d’exorciser ses démons. Charlie marquera les esprits pour son dévouement, notamment dans une dernière scène inoubliable.

5. Sayid Jarrah (Naveen Andrews)

Crédit photo : ABC

Sayid possède un lourd passé qui l’obsède. Son passage sur l’île sera pourtant l’occasion de se repentir et d’éviter aux autres personnages d’emprunter le même chemin tortueux que lui. Ses connaissances techniques seront vitales pour le groupe de survivants tout comme son amitié indéfectible qui se traduira de la plus admirable des façons.

4. Hugo “Hurley” Reyes (Jorge Garcia)

Crédit photo : ABC

Impossible de ne pas tomber sous le charme de Hurley. S’il est la principale touche humoristique de la série (qui peut en avoir besoin tant elle offre une bouffée d’adrénaline aux spectateurs), Hurley est également un personnage attachant avec un cœur gros comme ça. Il ne le sait pas forcément, mais c’est ce qui fait sa force.

3. Kate Austen (Evangeline Lilly)

Crédit photo : ABC

Personnage emblématique de Lost, Kate Austen est l’un des protagonistes préférés des spectateurs. Elle est à la fois courageuse, combative et bienveillante. C’est souvent sa douceur et sa gentillesse qui se démarquent lorsqu’il s’agit de faire des choix cruciaux. Elle cache pourtant un passé très lourd et peut s’avérer être manipulatrice quand il le faut…

2. Benjamin Linus (Michael Emerson)

Crédit photo : ABC

Benjamin Linus est un personnage très intriguant et inquiétant. C’est ainsi tout naturellement qu’il est devenu le principal antagoniste de la série. Le personnage doit beaucoup à la prestation sans faute de Michael Emerson. Son destin dans Lost est aussi imprévisible que surprenant et fait de Linus l’un des personnages les plus marquants de la série.

1. James “Sawyer” Ford (Josh Holloway)

Crédit photo : ABC

S’il y a bien un personnage que l’on a adoré détester dans Lost, c’était Sawyer. Manipulateur et agressif, Sawyer est tout d’abord énervant et antipathique. Mais au fur et à mesure que la série progresse, on découvre son passé tortueux et on ne peut s’empêcher d’avoir de la sympathie pour ce dernier. Sawyer deviendra même un allié et un ami précieux, et possède à bien des égards un bel arc narratif.

Voilà, vous êtes désormais fin prêts pour un marathon Lost : Les Disparus sur Disney+ ! Sortez votre plaid, installez-vous confortablement dans votre canapé et en route pour l'île la plus mystérieuse de tous les temps. Et vous, quel est votre personnage préféré de Lost ?