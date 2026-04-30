Shannon Elizabeth : 1,2 million de dollars en une semaine, la somme folle gagnée par la star d'American Pie sur OnlyFans

Selon Variety, Shannon Elizabeth, connue pour son rôle dans American Pie, a empoché la somme de 1,2 million de dollars après une seule semaine d’activité sur OnlyFans.

Qu’on se le dise : OnlyFans peut être un véritable refuge financier pour de nombreuses stars en déclin. Nouvelle preuve avec Shannon Elizabeth, 52 ans, de retour sous les projecteurs depuis qu’elle a annoncé son arrivée sur la plateforme de contenus privés pour adultes.

Des débuts qui lui ont permis de réaliser qu’elle avait encore de nombreux admirateurs à travers le monde. Révélé par son rôle de Nadia, dans “American Pie”, Shannon Elizabeth est devenu un sex-symbol pour toute une génération, visiblement nostalgique. En effet, selon Variety, qui cite des sources internes, l’actrice aurait gagné plus de 1,2 million de dollars dès sa première semaine.

Crédit photo : Univeral Pictures

De son côté, son agent avait confirmé qu’elle avait gagné une “somme à sept chiffres”.

OnlyFans pour s’émanciper d’Hollywood

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La page OnlyFans de la quinquagénaire a été mise en ligne le 16 avril. Peu de temps avant ses débuts sur la plateforme de partage de contenu pour adulte, l'actrice a annoncé dans une interview au magazine « People » qu'elle en avait assez de travailler à Hollywood, où « d'autres personnes déterminent l'histoire et l'issue » de sa carrière.

« Ce nouveau chapitre vise à changer la donne, à dévoiler une facette sexy de ma personnalité que personne n'a encore vue et à me rapprocher de mes fans. J'ai choisi OnlyFans car cette plateforme me permet d'interagir directement avec mon public, d'être créative à ma façon et, tout simplement, d'être libre. Je suis convaincue que c'est l'avenir. »

Crédit photo : Shirlaine Forrest / WireImage

Shannon Elizabeth a ainsi rejoint une liste de nouvelles venues célèbres sur OnlyFans, parmi lesquelles figurent Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa ou encore Drea de Matteo (de la série « Sopranos »). Cette dernière, par exemple, avait révélé en 2024 que les revenus d'un seul mois sur la plateforme lui avaient permis d'éviter la saisie de sa maison.