Shannon Elizabeth, l'inoubliable Nadia d'« American Pie », se lance sur OnlyFans à 52 ans parce que « c'est l'avenir »

La comédienne Shannon Elizabeth a décidé de se lancer sur OnlyFans pour se rapprocher de ses fans.

Elle fut l'un des sex-symbols féminins qui a marqué toute une génération, au début des années 2000.

Shannon Elizabeth, l'inoubliable Nadia de la franchise « American Pie », a décidé de se lancer sur OnlyFans pour dévoiler « un côté plus sexy » de sa personnalité à son public. Aujourd'hui âgée de 52 ans, l'actrice américaine considère la célèbre plateforme, connue pour abriter notamment des contenus pornographiques, comme « l'avenir ».

Crédit photo : @shannonelizabeth / Instagram

Shannon Elizabeth se lance sur OnlyFans à 52 ans

« Je choisis OnlyFans parce que cela me permet d'être en contact direct avec mon public, de créer comme je l'entends et d'être libre, tout simplement », confie ainsi la comédienne dans les colonnes du magazine américain People.

Malgré une filmographie somme toute honorable, Shannon Elizabeth est surtout connue pour son rôle de Nadia, la belle étudiante tchèque qui fait craquer le jeune Jimbo Levinstein dans la comédie pour ados « American Pie », sortie en salles en 1999. À l'époque, sa prestation dans le film, ainsi que sa plastique de rêve, avait fait d'elle une star mondiale. Son personnage de jeune femme à la fois entreprenante et mystérieuse l'avait révélé au grand public, qui n'avait d'yeux que pour elle. L'une des scènes du long-métrage, dans laquelle elle se dénude, avait notamment marqué les esprits.

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Certainement soucieuse de ne pas être réduite à ce genre de rôle de fille sexy, la comédienne avait rapidement confié qu'elle était très pudique dans la vie et, finalement, très différente du personnage qu'elle incarnait à l'écran.

« Pour moi, c'était un rôle, je jouais un personnage (...) Mais même dans ma vie de tous les jours, je ne suis tout simplement pas le genre de fille qui aime être nue, jamais. Même à la maison, je suis toujours couverte », avait-elle ainsi rappelé en mars dernier au micro d'Entertainment Tonight.

« J'ai des amies qui dorment nues et qui n'ont aucun problème à se promener ainsi. Ça n'a jamais été mon cas, mais comme c'était en quelque sorte ma révélation, tout le monde a supposé que j'étais ce genre de fille. » (Shannon Elizabeth)

Crédit photo :@shannonelizabeth / Instagram

Ce choix d'OnlyFans peut donc surprendre, mais la comédienne le justifie par un besoin de se rapprocher de son public et de lui montrer une facette qu'il n'a encore jamais vue.

« J’ai passé toute ma carrière à travailler à Hollywood, où d’autres personnes me contrôlaient (...) Ce nouveau chapitre vise à changer tout ça, à montrer un côté plus sexy que personne n’a vu, et à me rapprocher de mes fans », explique-t-elle ainsi.

À compter de ce jeudi 16 avril, les fans de Shannon pourront donc s'abonner à son compte, et plus si affinités.