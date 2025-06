À 37 ans, cette célèbre chanteuse annonce faire une pause dans sa carrière pour des raisons de santé

C’est une annonce difficile pour les fans. Âgée de 37 ans, une célèbre chanteuse a annoncé faire une pause dans sa carrière pour des raisons de santé.

S’ils connaissent du succès, les artistes peuvent avoir une longue carrière devant eux. Mais parfois, ils doivent tout arrêter pour privilégier leur santé. C’est par exemple le cas de Florent Pagny, atteint d’un cancer du poumons, qui a annoncé en juillet dernier un nouveau symptôme inquiétant de sa maladie. Son cancer l’a empêché de se produire sur scène pendant de longs mois.concerts

Mais il n’est pas le seul. Une célèbre chanteuse âgée de 37 ans a fait une annonce officielle il y a quelques jours. Elle va mettre sa carrière sur pause pour des raisons de santé.

Crédit photo : SIPA

Cette artiste n’est autre que Jessie J. Le 3 juin dernier, l'interprète du célèbre tube "Price Tag" a annoncé être atteinte d’un cancer du sein au stade précoce. Elle va commencer des traitements pour vaincre sa maladie et ne pourra plus se produire sur scène pendant ce laps de temps. Elle a annoncé la nouvelle à ses fans sur scène, au festival Summertime Bal à Londres.

“Ce sera mon dernier concert avant d’aller me battre contre un cancer du sein. Ce concert est fond vraiment spécial pour moi, vous n’imaginez pas. Je me sens tellement fière de venir au Royaume-Uni et d’être cette personne honnête. Nous décidons de ce que nous ressentons. Et c'est mon dernier concert avant de commencer mes traitements et tout le reste. Et je suis tellement reconnaissante pour cette vie, pour vous, pour ma carrière, pour mon fils, mon partenaire, mes parents, ma famille, mon groupe, mon équipe, les miens. Nous avons tellement de chance, nous avons tellement de raisons de vivre, tant de joie, tant de choses à faire”, a-t-elle déclaré avec beaucoup d’émotions, d’après Pure People.