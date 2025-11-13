Nicolas Sarkozy filmé en plein footing dans Paris 2 jours après sa sortie de prison, les internautes sont scandalisés

Alors que Nicolas Sarkozy est sorti de prison ce lundi 10 novembre, il a été aperçu en train de faire un footing dans Paris, ce qui n’a pas plu aux internautes.

Le 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen lors de campagne présidentielle de 2007. Il a été incarcéré à la prison de La Santé le 21 octobre dernier.

Peu de temps après son incarcération, Nicolas Sarkozy a fait une demande de mise en liberté - jugeant que ses conditions de détention étaient trop dures - qui a été acceptée. Ainsi, il est sorti de prison ce lundi 10 novembre, après 20 jours passés dans sa cellule.

Les apparitions publiques de Nicolas Sarkozy

L’ancien président a été placé sous contrôle judiciaire et doit respecter plusieurs règles. Il a notamment l’interdiction de sortir du territoire français et d’entrer en contact avec Gérald Darmanin ainsi qu’avec d’autres témoins de l’affaire du financement libyen.

Quelques jours après sa libération, la vie de Nicolas Sarkozy semble être revenue à la normale. Le lendemain de sa remise en liberté, il s’est rendu dans une célèbre brasserie parisienne en compagnie de sa femme Carla Bruni.

Ce mercredi 12 novembre, soit deux jours après sa libération, Nicolas Sarkozy a également été vu en train de faire un footing sur les quais de Seine, en plein Paris, comme le rapporte Gala. Adepte de la course à pied, l’homme politique n’a donc pas tardé à renouer avec ses habitudes. Vêtu d’un short et d’un maillot noir, il était escorté par deux gardes du corps.

Les réactions des internautes

La scène a été filmée et cette apparition a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux de la part des internautes scandalisés. Si certains ont dénoncé cette situation, d’autres ont préféré réagir avec humour.

“Pour quelqu’un qui n’allait pas bien en prison, il a vite retrouvé la forme”, “Voir Nicolas Sarkozy reprendre tranquillement son footing est une honte et un symbole du deux poids deux mesures”, “Peut-être qu’il est en train de s’évader et pas de faire un footing”, “Il s’entraîne à courir au cas où il serait de nouveau poursuivi par la justice”, “C’est quoi exactement son contrôle judiciaire s’il est libre d’aller au resto et de courir dans les rues ?” ont commenté les internautes.

Dans le même état d'esprit, d'autres internautes n'ont pas hésité à détourner la vidéo pour tourner en dérision l'ancien président.

De son côté, Nicolas Sarkozy a affirmé qu’il souhaitait profiter de sa liberté pour passer du temps avec ses proches et répondre aux centaines de Français qui lui ont écrit des lettres ces dernières semaines.