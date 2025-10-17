Ace Frehley, guitariste emblématique du groupe Kiss, est mort à 74 ans

Ce jeudi 16 octobre, le guitariste principal du groupe Kiss, Ace Frehley, est décédé à l’âge de 74 ans. Il est mort des suites de ses blessures après une récente chute.

C’est une triste nouvelle dans le monde de la musique. Ace Frehley, l’ancien guitariste principal du groupe de rock Kiss, est décédé ce jeudi 16 octobre à l’âge de 74 ans. Ace Frehley faisait partie des membres fondateurs du groupe de rock Kiss, créé en 1973. Il était aux côtés du chanteur Gene Simmons, du guitariste rythmique Paul Stanlay et du batteur Peter Criss.

Crédit photo : AFP

Kiss s’est distingué pour son look hors du commun, reconnaissable par son maquillage facial, ses longs cheveux hirsutes et ses bottes à hautes plateformes. En plus de cela, le groupe ravissait ses fans avec des concerts incroyables, remplis de théâtralité, de feux d’artifice et de fumigènes. Kiss a produit de nombreux succès comme “I was made for lovin’ you”, “Gof of Thunder” ou encore “Strutter”, des morceaux qui sont devenus des classiques du rock.

Ace Frehley est mort

Ace Frehley a quitté le groupe en 1982 en raison de problèmes de drogues et de divergences créatives. Il a ensuite continué la musique en tant qu’artiste solo en fondant le groupe de hard rock Frehley’s Comet. Selon 20 Minutes, il a finalement rejoint Kiss au milieu des années 1990 pour une durée de six ans.

Crédit photo : AFP

Malheureusement, le guitariste est décédé ce jeudi 16 octobre des suites de ses blessures, après avoir fait une récente chute. Il est mort chez lui, entouré de sa famille dont sa femme Jeannette et sa fille Monique. Ce sont ses proches qui ont annoncé sa disparition dans un communiqué.

“Dans ses derniers instants, nous avons eu la chance de pouvoir l’entourer de mots, pensées, prières et intentions d’amour alors qu’il quittait cette terre. L’ampleur de sa disparition est d’une proportion épique et dépasse l’entendement. La mémoire d’Ace continuera de vivre pour toujours”, ont-ils indiqué, selon des propos rapportés par BFMTV.

Crédit photo : BestImage

Le groupe Kiss a également tenu à s’exprimer à propos de la disparition d’Ace Frehley, en lui rendant hommage sur son compte X.

“Nous sommes profondément touchés par le décès d’Ace Frehley. Il a été un pilier essentiel et irremplaçable du rock durant certaines des périodes les plus marquantes de l’histoire du groupe. Il fait et fera toujours partie intégrante de l’héritage de Kiss. Nos pensées vont à Jeannette, Monique et à tous ceux qui l’aimaient, y compris nos fans du monde entier”, a déclaré le groupe.

Une triste disparition dans le monde du rock, qui survient seulement deux jours après la mort du chanteur D'Angelo, pionnier de la néo-soul, décédé à l'âge de 51 ans.