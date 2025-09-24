Un jardinier fait pousser un potiron géant qui pèse 450 kg et pourrait devenir le plus gros de France

Depuis plusieurs mois, un jardinier du sud de la France met toute son énergie dans la pousse d’un potiron géant en vue d’un concours national. Et ce n’est pas de tout repos.

À la Cueillette de l’Aragnon, ce potiron dénote dans le paysage. Dans ce jardin de Montardon, dans les Pyrénées-Atlantiques, Armand Charlot chouchoute son « gros bébé ». Le terme est un peu faible quand on sait que ce bébé est un potiron géant de 450 kg, rapporte France 3 Régions. Mais pour ce jardinier et animateur, c’est le fruit de 2 ans de travail.

Il a d’abord acheté une graine, « créée pour faire des records du monde », en Écosse , explique Armand Charlot. Cette variété, l’Atlantic Giant, permet aux jardiniers de viser des tailles démesurées. Le jeune homme rappelle également que pour parvenir à ce but, il doit surveiller de près son potiron.

« Il lui faut la bonne quantité d’eau au millimètre près sinon il grossit trop vite et peut exploser », précise le jardinier.

Une croissance surveillée de près pour le concours national

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Armand Charlot (@mrcalebasse)

Outre la quantité d’eau à respecter, ce potiron de 3,95 mètres de circonférence est la proie des animaux :

« Tous les matins, j’ai peur qu’un sanglier ait voulu le goûter ou qu’un campagnol ait voulu chercher des graines. C’est le principe d’un fruit d’attirer les animaux », reconnaît-il.

Et quand ce ne sont pas les animaux, c’est la météo dont il faut se méfier, notamment le soleil et la pluie. Ces deux éléments peuvent provoquer des craquements sur la peau du potiron, lui qui grossit déjà de 50 kg en 24 heures ! Alors, Armand Charlot protège son cucurbitacé avec un drap blanc pour le garder à l’ombre.

Crédit photo : France 3 Aquitaine

Dans le même temps, Armand Charlot partage sa passion pour le jardinage à ses 20 000 abonnés sur Instagram. Il filme ses courges et potirons depuis leur premier jour. Forcément, c’est son potiron géant qui attire toute l’attention. Pourtant, l’une de ses courges concourt elle aussi au premier prix avec ses 100 kg.

Le 28 septembre prochain, Armand Charlot présentera enfin ses fruits au concours national des fruits et légumes géants à la Roche-sur-Yon. L’ensemble des fruits du jardinier dépasse les 1,5 tonne au chargement. Le potiron et la courge géants feront ensuite un dernier tour d’honneur durant la fête de la citrouille en octobre prochain dans le jardin de Armand Charlot.