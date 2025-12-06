Le « Popeye Russe », qui s'est injecté des litres de synthol pour avoir des gros bras... pourrait les perdre

Il y a plusieurs années, un bodybuilder Russe n’a pas hésité à s’injecter de l’huile dans les biceps pour ressembler à Popeye. Il risque désormais l’amputation.

Quand la soif du buzz rime avec stupidité. Kirill Tereshin est un visage bien connu en Russie. Il faut dire que le jeune homme de 29 ans ne passe pas inaperçu avec son physique hors normes.

Le vingtenaire est surnommé le « Popeye Russe » pour une raison précise : il possède des biceps surdimensionnés. Celui qui se présente comme un combattant de MMA a commencé sa transformation en 2017.

Crédit Photo : Alana Mamaeva

Ce dernier a utilisé une méthode dangereuse pour parvenir à ses fins. Il s’est injecté pendant dix jours plusieurs litres d’un mélange d’huiles de type synthol ou vaseline dans les bras pour obtenir du volume.

Aussi fou que cela puisse paraître, il a fait le choix de modifier son corps de la sorte pour sortir avec de belles femmes.

Crédit Photo : Kirill Tereshin / Instagram

Un produit dangereux

Sa nouvelle apparence atypique lui a permis de devenir célèbre sur les réseaux sociaux, où il partage du contenu autour de ses biceps monstrueux. Il est aujourd’hui suivi par 262 000 abonnés sur sa page Instagram.

Le hic ? L’influenceur russe est désormais confronté à des problèmes de santé. Le synthol est en effet susceptible de provoquer des embolies pulmonaires, des lésions nerveuses, des AVC ou encore des nécroses.

Crédit Photo : Kirill Tereshin / Instagram

« Il pourrait perdre tout mouvement dans ses bras (…) ou ne plus être capable de soulever des choses », avait expliqué un médecin au Daily Mail.

En 2019, Kirill Tereshin a subi les conséquences de son acte. Des chirurgiens lui ont retiré des masses de matière durcie pour éviter l’amputation.

Il risque une double amputation

Depuis lors, le jeune homme multiplie les opérations pour sauver ses bras et ses tissus abîmés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le bodybuilder n’est pas encore sorti d’affaire. Et pour cause : il souffre de graves lésions avec un risque d’infection généralisée.

Crédit Photo : Kirill Tereshin / Instagram

De leur côté, les médecins ne sont pas optimistes, et prévoient même de lui amputer les deux bras si les tentatives de reconstruction échouent, rapportent les médias russes.

Kirill Tereshin, quant à lui, minimise le diagnostic. Néanmoins, il confirme que plusieurs interventions lourdes auront lieu dans les prochains mois.

Une chose est sûre : le principal concerné doit regretter son geste.