Les résultats de l'autopsie de Loana ont été dévoilés et le verdict est formel

Suite au décès de Loana Petrucciani le 25 mars dernier, une autopsie a été faite et les résultats ont été révélés. Et les analyses des experts mettent fin à de nombreuses théories.

Loana Petrucciani est décédée le mercredi 25 mars dans son appartement à Nice, à l’âge de 48 ans. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de sa mort. Quand son corps a été retrouvé, son décès remontait à plusieurs jours et Loana avait des plaies à l’arrière du crâne ainsi que des ecchymoses aux lombaires, qui suggèrent une chute en arrière.

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Mais depuis quelques jours, une rumeur circulait sur la toile, selon laquelle Loana aurait été tuée par sa petite amie Sophie, avec qui elle entretenait une relation violente et toxique. Loana ne donnait plus de nouvelles à ses proches depuis le mois de décembre, selon des propos confiés par sa mère.

Les résultats de l’autopsie

Ce mardi 31 mars, les premiers résultats de l’autopsie de Loana ont été dévoilés. Les experts confirment que la jeune femme n’a pas été assassinée et l’intervention d’un tiers est formellement exclue par la médecine légiste. Selon Public, Loana n’avait aucune fracture, aucune trace de strangulation ni aucun signe de violence sur le corps et la piste criminelle est abandonnée.

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Pour le moment, on ne connaît donc pas encore les causes exactes de son décès. Les enquêteurs ont deux hypothèses principales : une origine médicale ou toxique. Des analyses sont en cours pour trouver d’éventuelles substances dans le corps de Loana, comme des médicaments ou de l’alcool.

Des substances dans le corps ?

Comme l’explique Le Parisien, il ne serait malheureusement pas étonnant de retrouver de telles substances dans le corps de Loana puisque l’ex-star de téléréalité avait des problèmes de santé et d’addiction, avait déjà fait des overdoses et des tentatives de suicide.

L’enquête se poursuit également auprès des proches de Loana et les enquêteurs tentent de reconstituer ses derniers jours de vie pour en savoir plus sur les causes de sa mort. Affaire à suivre.