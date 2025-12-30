Cette chanteuse, qui avait représenté la France à l'Eurovision, est morte à l'âge de 46 ans

Elle portait les couleurs de la France à l’Eurovision il y a près de 20 ans. La chanteuse Fanny Biascamano s’est éteinte ce week-end, à l’âge de 46 ans.

Elle fut une enfant star des années 1990, mais aussi l’une des représentantes françaises à l’Eurovision.

La chanteuse Fanny Biascamano est décédée ce samedi 27 décembre 2025. Elle était âgée seulement de 46 ans.

Ce sont ses proches qui ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, rapportent plusieurs médias.

« Sa famille, ses proches et ses amis ont l’immense tristesse de vous annoncer que Fanny nous a quittés hier soir », ont-ils publié dans un communiqué au lendemain de son décès.

Fanny Biascamano emportée par la maladie



Crédit Photo : DR

Selon son entourage, la Sétoise est morte des suites d’une longue maladie. Une cérémonie religieuse pour lui rendre hommage aura lieu samedi 3 janvier, dans l’enceinte de l’église Saint-Joseph à Sète (Hérault).

De « Sacrée soirée » à l’Eurovision

Fanny Biascamano a fait ses premiers pas à la télévision en 1991 dans l’émission de variétés « Sacrée Soirée », présentée par Jean-Pierre Foucault.

À l’époque âgée de 12 ans, la pré-adolescente se fait remarquer grâce à sa reprise aux accents rock de « L’homme à la moto » d’Édith Piaf. Le succès est immédiat, les ventes du disque s’envolent avec plus de trois millions d’exemplaires vendus. Dans la foulée, la jeune fille remporte un disque d’or grâce à son premier album intitulé « Fanny ».

La carrière de l’artiste prend un tournant international en 1997 lorsqu’elle est choisie par France 2 pour porter les couleurs de l’Hexagone au concours de l’Eurovision. À l’âge de 17 ans, elle accède à la septième place du classement après avoir interprété sur scène « Sentiments songes », une ballade écrite par l’auteur-compositeur Jean-Paul Dréau.

Par la suite, la jeune femme se fait plus discrète, mais continue à publier des albums de reprises et à se produire en concert.

En 2010, celle que l’on appelait Fanny se tourne vers l’écriture et sort son premier livre, « Enfants stars, plus dure sera la chute », suivi de deux autres ouvrages, consacrés à la cuisine du Sud.

À la suite de l’annonce de son décès, Jean-Pierre Foucault a réagi sur son compte X, faisant part de sa « grande tristesse ».