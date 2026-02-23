Incroyable : la chanteuse française à 496M d'écoutes n'est pas Aya

Elle fait aussi bien voire mieux que de grands noms de la pop américaine. La chanteuse française la plus écoutée dans le monde est un vrai phénomène, mais il ne s’agit pas d’Aya Nakamura.

Près d’un demi-milliard d’écoutes chaque mois

Oubliez Aya Nakamura, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde n’est pas l’interprète de Djadja. Selon leurs données, l’artiste française qui glâne ce titre cumule 496 millions d’écoutes mensuelles sur YouTube Music. Un chiffre impressionnant qui surpasse Taylor Swift et Beyoncé réunies, complète Télérama.

Avec un seul album solo sorti en 2014, Mini World, la chanteuse Indila déjoue tous les pronostics. Elle devient logiquement l’artiste hexagonale la plus écoutée sur la planète. D’ailleurs, son clip Dernière Danse est le premier clip français à franchir le milliard de vues sur Youtube. Douze ans plus tard, le morceau semble toujours aussi populaire. En novembre dernier, c’est Mélissa qui interprétait la chanson dans un prime de la Star Academy.

L’immense popularité d’une artiste discrète

Crédit photo : Abaca

La musique d’Indila va au-delà des frontières françaises. Les artistes anglophones en particulier sont gagas des tubes de la chanteuse parisienne. Après la pop star Dua Lipa, c’est le rappeur américain Lil Uzi Vert qui a samplé le morceau Love Story pour son nouveau single What You Saying. Même Britney Spears danse au son d’Indila.

C’est d’ailleurs peut-être grâce à ses multiples influences qu’Indila séduit tant. Ses chansons sont un mélange de pop, de raga (musique traditionnelle d’Inde d’où elle est en partie originaire) autant chantées en français qu’en anglais ou en hindi. Avant son album solo, la très discrète chanteuse prêtait à sa voix sur des morceaux de rap de Rohff, Youssoupha ou encore Soprano sur lesquels ces éléments étaient incorporés.

Depuis qu'elle chante en solo, toutes les chansons d’Indila sont produites par le DJ et producteur Skalpovich, également son époux à la ville. Et le duo fonctionne à merveille. La chanteuse compte 14 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

En 2025, Indila était l’artiste francophone la plus écoutée aux États-Unis devant ses consoeurs Pomme, Yseult et Aya Nakamura. Pourtant, toujours pas de signe d’Indila à l'horizon. Ces dernières semaines, des rumeurs annonçaient son retour après que des curieux ont aperçu la chanteuse filmer un clip dans Paris. Il se murmure même qu'une tournée mondiale serait prévue. Mais depuis, plus rien. En attendant du nouveau, les clips d’Indila fonctionnent toujours autant. Chaque semaine, certains d’entre eux, comme Dernière Danse, enregistrent des milliers de vues. Alors, même si le mystère plane encore sur un potentiel retour d’Indila, ces chiffres impressionnants montrent un engouement qui ne faiblit pas.