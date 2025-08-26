Cette série Netflix notée 100% avec Michael Douglas fait un carton, les spectateurs l'adorent

Diffusée depuis quelques années sur Netflix, une série mettant en scène Michael Douglas a rencontré un grand succès ces derniers mois. Ravis, les spectateurs sont unanimes.

Il existe de nombreux programmes variés sur Netflix qui correspondent à tous les goûts, et certains d’entre eux connaissent un grand succès. Récemment, c’est le cas de “Hostage”, qualifiée comme étant la meilleure minie-série depuis “Adolescence”, qui sera diffusée dans les établissements scolaires.

Certains programmes disponibles sur Netflix sont si bien réalisés qu’ils peuvent rendre les spectateurs accros en peu de temps. C’est notamment le cas de “Dans la boue”, une série diffusée depuis quelques jours sur Netflix, qui a conquis les spectateurs.

Si vous cherchez un nouveau programme à dévorer sur la plateforme, voici une série qui devrait vous plaire : “La méthode Kominsky”. Mettant en scène Michael Douglas, ce programme a été diffusé pour la première fois en 2018 sur Netflix, tandis que la troisième et dernière saison a rejoint la plateforme en 2021.

Des critiques élogieuses

Des années après sa fin, ce programme connaît un succès fulgurant. Entre janvier 2023 et juin 2024, il a cumulé plus de 26,3 millions d’heures de visionnage. Cette série suit l’histoire de Sandy Kominsky, joué par Michael Douglas, un ancien acteur qui travaille désormais comme coach d’acteurs à Hollywood. Dans ce programme, on suit l’histoire d’un homme qui vieillit, qui voit ses relations changer et qui essaie de continuer à vivre loin des projecteurs. Côté casting, on retrouve Danny Devito, Emily Osment, Haley Joel Osment, Graham Rogers et Melissa Tang.

Cette série a reçu d’excellentes critiques de la part des spectateurs ainsi qu’une note de 93% sur le site Rotten Tomatoes pour la première saison. La deuxième et la troisième saisons ont quant à elles atteint un score parfait de 100% d’après les critiques.

“Pleine d’humour et de coeur, cette série dresse un portrait étonnament poignant de la vie et du vieillissement, rehaussé par deux performances de premier ordre des légendes Alan Arkin et Michael Douglas”, “Drôle, divertissant, romantique et triste, avec quelques merveilleux acteurs d’antan”, “Un jeu d’acteur phénoménal ! Un scénario intelligent sans prétention”, “Une série merveilleuse avec Michael Douglas à son meilleur ! A voir absolument !”, ont rédigé les spectateurs selon Unilad.

Vous savez désormais quoi regarder si vous cherchez une nouvelle série sur Netflix.