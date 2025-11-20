À peine sortie, cette série espagnole tirée d'un célèbre roman fait déjà un carton sur Netflix

Ce thriller en six épisodes seulement fait un carton sur Netflix moins de cinq jours après sa sortie. Les spectateurs l’ont adoré.

Une série adaptée d’un roman du maître du polar espagnol

Une fois de plus, Netflix vient de mettre à jour son immense catalogue. Après ce film « inoubliable » qui se classe numéro 1 de la plateforme ou cette série coréenne qui a brisé le cœur des fans, place au polar. Et qui de mieux que les Espagnols pour nous plonger en plein mystère ?

Parfait, puisque Netflix a sorti le 14 novembre un thriller venu d’Espagne. Mais pas n’importe lequel. En effet, il s’agit de l’adaptation d’un roman de Javier Castillo, maître du polar ibérique. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit l’histoire de La Petite fille sous la neige, également disponible sur Netflix.

Cette fois-ci, les fans de thrillers peuvent découvrir Le Coucou de cristal. Quelques jours seulement après sa sortie, la mini-série occupe la quatrième place du Top 10. Et quand on lit le résumé, on comprend pourquoi : « Espérant en savoir plus sur son donneur après une greffe du cœur, une jeune médecin arrive dans une petite ville de montagne accablée par des décennies de mystérieuses tragédies ».

Une mini-série que les spectateurs ont dévoré juste après sa sortie

Le Coucou de cristal est d’une redoutable efficacité avec son ambiance sombre, ses personnages mystérieux et parfois dérangeants et un secret à percer. La mini-série ne possède que six épisodes, ce qui permet de resserrer le récit et de ne jamais perdre en tension. C’est également l’occasion pour les spectateurs de dévorer Le Coucou de cristal en un après-midi.

La mini-série affiche en ce moment la moyenne de 3,5 sur 5 sur Allociné. Les spectateurs ont apprécié l’histoire et l'atmosphère :

« Une bonne série bien écrite et bien réalisée basée sur une intrigue assez classique mais qui reste captivante » ; « J'ai dévoré les 6 épisodes en un après-midi. Le mystère est prenant, les pièces du puzzle se révèlent peu à peu, jusqu'à la dernière minute » ; « Bonne intrigue », peut-on lire.

Le Coucou de cristal risque fort bien d’occuper votre week-end. Alors, rendez-vous sans plus attendre sur Netflix.