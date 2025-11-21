Elle filme son agression sexuelle alors qu'elle voyage seule au Sri Lanka, la vidéo glaçante fait le tour du monde

En voyage au Sri Lanka, une touriste originaire de Nouvelle-Zélande a subi une agression sexuelle. Une scène glaçante immortalisée en vidéo qui a donné lieu à l’interpellation d’un homme.

Voyager en solo comporte des risques, encore plus quand on est une femme. Molly, une globe-trotteuse originaire de Nouvelle-Zélande, en a malheureusement fait l’amère expérience.

La jeune femme de 24 ans a été victime d’une agression sexuelle lors de son séjour au Sri Lanka, raconte le magazine Femme Actuelle.

Cette scène glaçante a été filmée par la touriste, qui a décidé de publier les images jeudi 13 novembre sur son compte Instagram, suivi par plus de 10 000 abonnés.

En rendant publique la vidéo, celle qui est connue sous le pseudonyme @molsgonewild sur les réseaux sociaux rappelle une vérité terrifiante : les femmes sont confrontées à des risques en permanence.

Un homme l’interpelle et commet un acte ignoble

La voyageuse explorait une route de campagne à bord de son tuk-tuk lorsque celle-ci a été interpellée par un homme. Sur les images capturées par sa caméra, on voit l’individu se rapprocher d’elle. Dans la foulée, il lui propose de « faire l’amour » à deux reprises.

Alors que Molly refuse fermement, l’inconnu en profite pour dévoiler son sexe. Sous le choc, la conductrice démarre en trombe pour s’éloigner de son agresseur.

Crédit Photo : molsgonewild / Instagram

Dans une interview accordée au site australien news.com.au, la victime revient sur ce qu’il s’est passé.

« Il s’est approché et il m’a semblé plutôt sympathique comme tous les autres Sri Lankais que j’avais rencontrés… Je ne m’attendais pas du tout à ça ».

« Nous ne sommes pas le problème »

La séquence est devenue virale sur la toile, où elle a suscité colère et indignation. De son côté, Molly a porté plainte au commissariat. Les images et son témoignage ont donné lieu à l’interpellation d’un homme de 25 ans cinq jours après les faits, soit le 30 octobre 2025.

Père de famille, celui-ci avait pris la fuite après l'apparition de son visage sur Internet. Selon les autorités, il s’est rasé les cheveux pour modifier son apparence.

« C’est la réalité des femmes qui voyagent en solo », dénonce Molly sur Instagram.

Avant d’ajouter :

« Les femmes devraient pouvoir voyager seules. Nous ne sommes pas le problème. Le problème, ce sont les hommes qui ne savent pas se comporter correctement ».

Crédit Photo : molsgonewild / Instagram

Malgré cette mésaventure, la Néo-Zélandaise va poursuivre son road trip en solo.