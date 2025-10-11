Ce nouveau film Netflix vient de sortir et il est déjà n°1 dans le monde, personne ne l'avait vu venir

Ce mercredi 8 octobre, Netflix a mis en ligne un nouveau film brésilien qui est arrivé numéro 1 du top par surprise. Découvrez l'histoire vraie derrière ce film émouvant qui met en scène un adorable petit chien.

Grâce à son catalogue international, Netflix délivre parfois des pépites inattendues. Ce mercredi 8 octobre 2025, un nouveau film a fait son apparition dans le catalogue Netflix. Pas forcément attendu, le long-métrage est déjà numéro 1 sur la plateforme.

Il s’agit du film brésilien baptisé Caramelo, qui raconte l’histoire de Pedro, un jeune homme sur le point de réaliser son rêve : ouvrir son restaurant. Mais des soucis médicaux l’obligent à remettre sa vie en question et ses plans sur pause.

En plein doute, il trouve un petit chien dans la rue. Il décide de l’adopter et de l’appeler Caramelo. C’est le début d’une amitié indestructible. Le film a déjà conquis des milliers d’abonnés en 48 h. Il est numéro 1 du top des films les plus vus sur Netflix en France, et numéro 2 dans le monde.

Au-delà de l'intrigue et du succès du film, il y a également l'histoire réelle du chien qui interprète Caramelo qui suscite les faveurs des téléspectateurs.

L'interprète de Caramelo sauvé de la rue

Comme Caramelo, Peanut a été sauvé d’une vie dans la rue par des gens qui ne voulaient que du bien pour lui, rapporte le média brésilien Estadao. Ce sont les frères Luís et Jeová Oliveira, dresseurs de chiens dans l’agence spécialisée dans les tournages Estrelas Animais, qui l’ont récupéré.

Lorsque Netflix cherchait la perle rare pour incarner Caramelo à l’écran, c’est vers l’entreprise de Luís et Jeová Oliveira qu’elle s’est tournée.

"Nous avons commencé des recherches, visité des ONG et contacté des vétérinaires, des amis et des dresseurs dans tout le Brésil. Les producteurs du film nous ont envoyé quelques références, mais c'était tout ce que nous avions et nous ne savions pas comment procéder. Il ne s'agissait pas seulement de trouver le protagoniste, mais d'en trouver six qui lui ressemblent"

C’est à ce moment-là que Peanut est entré dans la vie des frères. Luís et Jeová Oliveira ont immédiatement proposé à Netflix cette petite boule de poils. Mais, âgé 4 mois, il était trop jeune pour les producteurs, qui voulaient un chien d’un an.

À force de dressage, et de talent manifeste, Peanut a tout de même séduit les équipes de production. Il a donc pu jouer auprès de Rafael Vitti, qui incarne Pedro. En plus de Peanuts, 80 autres chiens apparaissent comme doublure dans le film.

