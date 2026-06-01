Aya Nakamura brûle une banderole raciste lors de son premier concert au Stade de France

Aya Nakamura a mis le feu lors de son premier concert au Stade de France… au sens propre ! En effet, lors de l’ouverture du show, la chanteuse a brûlé une banderole raciste à son encontre.

Ce vendredi 29 mai, Aya Nakamaura était sur scène au Stade de France pour donner son tout premier concert dans ce lieu emblématique. Lors de sa première représentation, elle a convié de nombreux invités comme la chanteuse malienne Oumou Sangaré, les rappeurs Hamza, SDM ou RnBoi, ou encore le groupe Triangle des Bermudes.

Crédit photo : @ayanakamura_officiel / Instagram

Si le show de l’artiste a beaucoup fait parler, ce n’est pas uniquement pour ses invités. Lors de l’ouverture du spectacle, Aya Nakamura est apparue dans un cercle de feu, dont les flammes brûlaient une banderole, comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur X.

Aya qui crame la banderole raciste des fachos au stade de France >> pic.twitter.com/ri6e4louUI — syl🦦 (@sylcine_) May 29, 2026

Elle brûle une banderole raciste

Il s’agit de la reproduction d'une banderole raciste créée par le groupuscule d’extrême droite Les Natifs, qui l'avait déployée à Paris en mars 2024 pour protester contre la participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Sur l’affiche, on pouvait lire : “Y a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako”.

Crédit photo : @SirenesFR / X

En septembre 2025, 10 des 13 militants poursuivis pour avoir créé cette banderole ont été condamnés pour injure publique aggravée. Ils ont dû payer des amendes allant de 1 000 à 3 000 euros.

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Un show de 2h30

Lors de son concert, Aya Nakamura a donc brûlé cette affiche dans un geste symbolique.

Mais il ne s’agit pas du seul message qu’elle a tenu à faire passer durant le show. Durant sa prestation sur le titre “Sucette”, des Unes de journaux ont été projetées sur l’écran derrière elle, avec des gros titres comme “Aya Nakamura, symbole de notre décadence culturelle”.

En plus de ces apparitions remarquées, Aya Nakamura a fait le show pendant plus de 2h30 en interprétant ses plus grands tubes, pour le plus grand bonheur de ses fans.