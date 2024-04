JO Paris 2024 : le directeur de la cérémonie d'ouverture répond à la polémique sur Aya Nakamura et le racisme qu'elle subit

Thomas Jolly, le directeur de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, a récemment pris la défense d’Aya Nakamura, pressentie pour chanter lors de l’événement. Il a apporté son soutien à la chanteuse et a condamné le racisme dont elle est victime.

Thomas Jolly est le directeur de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s’occupe de la mise en scène, des décors, des vidéos et de la musique. À ce sujet, il a tenu à s’exprimer suite à la polémique visant Aya Nakamura, pressentie pour chanter du Piaf lors de l’événement.

Suite à cette annonce, la chanteuse a fait face à une vague de haine et à de nombreuses injures racistes sur les réseaux sociaux. Le groupuscule identitaire Les Natifs a notamment manifesté avec une banderole sur laquelle il était écrit : “Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako.” Des figures de l’extrême droite ont également critiqué les chansons de l’artiste, affirmant qu’elle ne chantait pas en français.

Crédit photo : @ayanakamura_officiel

Thomas Jolly dénonce le racisme

Face à toutes ces critiques, Thomas Jolly a décidé de prendre la défense d’Aya Nakamura.

“Bien sûr qu’en mêlant rap, zouk et r’n’b dans sa pop afro-urbaine, Aya ne plaît pas à tout le monde. Mais le racisme, le classicisme, le sexisme dont elle a été victime sont inadmissibles et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), comme les ministres des Sports et de la Culture, l’ont soutenue”, a dénoncé Thomas Jolly.

Selon le directeur de la cérémonie d’ouverture, il n’y a aucune raison justifiée de s’opposer à la présence d’Aya Nakamura lors de l’événement. En faisant ce choix, il estime rassembler tout le monde et toutes les différentes cultures.

“Il m’appartient que, le 26 juillet, chacun d’entre nous se sente reconnu : chacun a ses goûts propres et pourtant, on forme un grand tout. Il y a des gens en France qui aiment Aya Nakamura, Georges Brassens et Pascal Dusapin. Pas de discrimination culturelle”, a-t-il affirmé.

Selon Thomas Jolly, Aya Nakamura ne sera pas la seule surprise ce jour-là puisque d’après ses propos, “des surprises plus fortes, plus radicales que la présence ou pas d’Aya Nakamura” seront organisées. En effet, le directeur souhaite créer un spectacle inclusif afin de représenter le plus grand nombre.