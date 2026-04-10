“Ça me va bien” : cette ancienne Miss France assume avoir pris 20 kg et livre un puissant message

Par |

Vaimalama Chaves

Sur Instagram, l'ancienne Miss France Vaimalama Chaves a confié avoir pris 20 kg après avoir participé à une compétition très restrictive. Elle assume son corps aujourd'hui dans un message bienveillant.

En 2019, Vaimalama Chaves a été élue Miss France, devenant la première Polynésienne à décrocher cette couronne. Des années plus tard, elle est toujours sous le feu des projecteurs, puisqu'elle va notamment épauler Miss France 2026 durant son règne, une première dans l'histoire du concours.

Vaimalama ChavesCrédit photo : @vaimalama / Instagram

Bien qu'elle ait décroché le titre de reine de beauté, Vaimalama Chaves n'hésite pas à aller à l'encontre des diktats de la minceur et des standards de beauté, qui se font de plus en plus pressants à l'approche de l'été. Connue pour sa personnalité solaire et ses prises de position assumées, elle avait déjà marqué les esprits en octobre dernier en se rasant la tête et en publiant sa transformation sur ses réseaux sociaux, sans filtre ni retouche.

Vaimalama Chaves parle de son poids

Dans un post Instagram publié ce dimanche 5 avril, Vaimalama Chaves a décidé d'aborder sa récente prise de poids avec une franchise désarmante. Elle est revenue sur sa participation à la compétition "Miss Bikini Fitness", un concours qui conjugue beauté et fitness musculaire harmonieuse, et qui exige de ses candidates une préparation physique et nutritionnelle extrêmement stricte.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par V🧄 (@vaimalama)

Pour préparer cette compétition, Vaimalama a suivi des entraînements intensifs et une alimentation millimétrée, pesant chaque aliment avant de le manger. Un régime draconien qui laisse peu de place à la spontanéité ou au plaisir. Qualifiée dans deux catégories, elle est finalement arrivée dernière. Plutôt que de taire cette expérience difficile, elle a choisi d'en parler ouvertement, pour alerter sur les risques que ce type de préparation peut faire peser sur la santé mentale et physique des femmes.

La suite après cette vidéo

"Un corps de compétition n'est pas un corps en bonne santé. C'est un corps en carence, un corps en manque de plaisir, de douceur, de tendresse aussi, ce qui peut entraîner des troubles du comportement alimentaire (dit TCA)", a-t-elle indiqué.

Ce témoignage résonne particulièrement fort dans un contexte où Vaimalama Chaves milite depuis plusieurs années pour une image du corps décomplexée, loin des injonctions à la perfection véhiculées par les réseaux sociaux. Les troubles du comportement alimentaire, souvent amplifiés par les pratiques sportives extrêmes et la culture du "corps parfait", concernent des millions de personnes en France selon les professionnels de santé spécialisés.

"Je suis beaucoup plus heureuse"

En plus de cet avertissement sincère, Vaimalama Chaves a confié qu'elle avait pris 20 kg depuis la compétition. Un chiffre qu'elle annonce sans honte et avec une légèreté qui force le respect.

"Pendant un an que j'ai voyagé, j'ai laissé à mon corps le temps de profiter, vivre, s'arrondir ! Je suis beaucoup plus heureuse avec du chocolat à manger que des tablettes de chocolat sur le ventre. J'ai pris 20 kg et en fait, ça me va bien", a-t-elle annoncé fièrement sur le réseau social.

Ce qui frappe dans ce message, c'est son ton direct et dédramatisé. Pas de complainte, pas de culpabilité : Vaimalama assume, sourit, et invite ses abonnés à faire de même avec leur propre corps. Elle rappelle avec simplicité que la santé ne se résume pas à une silhouette, et que le bonheur au quotidien vaut bien plus que des critères esthétiques imposés de l'extérieur.

Un message qui fait du bien à entendre, surtout à l'approche de l'été et de ses injonctions saisonnières au "corps de plage". Vaimalama Chaves prouve, une fois de plus, qu'une ancienne Miss France peut être l'une des voix les plus libres et les plus bienveillantes sur la question de l'image corporelle.

Miss France
Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Miss Provence
Destituée après avoir traité les autres Miss de «p*tes», Miss Provence va porter plainte pour diffamation et harcèlement
Miss Provence et Miss Aquitaine
« Des grosses p*tes » : Miss Provence et Miss Aquitaine destituées après leurs propos polémiques en coulisse de Miss France
Miss France 2026
Miss France 2026 est Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti
Les finalistes de Miss France 2025
Miss France 2026 sera épaulée par une ancienne Miss durant son règne, une première dans le concours