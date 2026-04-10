“Ça me va bien” : cette ancienne Miss France assume avoir pris 20 kg et livre un puissant message

Sur Instagram, l'ancienne Miss France Vaimalama Chaves a confié avoir pris 20 kg après avoir participé à une compétition très restrictive. Elle assume son corps aujourd'hui dans un message bienveillant.

En 2019, Vaimalama Chaves a été élue Miss France, devenant la première Polynésienne à décrocher cette couronne. Des années plus tard, elle est toujours sous le feu des projecteurs, puisqu'elle va notamment épauler Miss France 2026 durant son règne, une première dans l'histoire du concours.

Crédit photo : @vaimalama / Instagram

Bien qu'elle ait décroché le titre de reine de beauté, Vaimalama Chaves n'hésite pas à aller à l'encontre des diktats de la minceur et des standards de beauté, qui se font de plus en plus pressants à l'approche de l'été. Connue pour sa personnalité solaire et ses prises de position assumées, elle avait déjà marqué les esprits en octobre dernier en se rasant la tête et en publiant sa transformation sur ses réseaux sociaux, sans filtre ni retouche.

Vaimalama Chaves parle de son poids

Dans un post Instagram publié ce dimanche 5 avril, Vaimalama Chaves a décidé d'aborder sa récente prise de poids avec une franchise désarmante. Elle est revenue sur sa participation à la compétition "Miss Bikini Fitness", un concours qui conjugue beauté et fitness musculaire harmonieuse, et qui exige de ses candidates une préparation physique et nutritionnelle extrêmement stricte.

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Pour préparer cette compétition, Vaimalama a suivi des entraînements intensifs et une alimentation millimétrée, pesant chaque aliment avant de le manger. Un régime draconien qui laisse peu de place à la spontanéité ou au plaisir. Qualifiée dans deux catégories, elle est finalement arrivée dernière. Plutôt que de taire cette expérience difficile, elle a choisi d'en parler ouvertement, pour alerter sur les risques que ce type de préparation peut faire peser sur la santé mentale et physique des femmes.

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"Un corps de compétition n'est pas un corps en bonne santé. C'est un corps en carence, un corps en manque de plaisir, de douceur, de tendresse aussi, ce qui peut entraîner des troubles du comportement alimentaire (dit TCA)", a-t-elle indiqué.

Ce témoignage résonne particulièrement fort dans un contexte où Vaimalama Chaves milite depuis plusieurs années pour une image du corps décomplexée, loin des injonctions à la perfection véhiculées par les réseaux sociaux. Les troubles du comportement alimentaire, souvent amplifiés par les pratiques sportives extrêmes et la culture du "corps parfait", concernent des millions de personnes en France selon les professionnels de santé spécialisés.

"Je suis beaucoup plus heureuse"

En plus de cet avertissement sincère, Vaimalama Chaves a confié qu'elle avait pris 20 kg depuis la compétition. Un chiffre qu'elle annonce sans honte et avec une légèreté qui force le respect.

"Pendant un an que j'ai voyagé, j'ai laissé à mon corps le temps de profiter, vivre, s'arrondir ! Je suis beaucoup plus heureuse avec du chocolat à manger que des tablettes de chocolat sur le ventre. J'ai pris 20 kg et en fait, ça me va bien", a-t-elle annoncé fièrement sur le réseau social.

Ce qui frappe dans ce message, c'est son ton direct et dédramatisé. Pas de complainte, pas de culpabilité : Vaimalama assume, sourit, et invite ses abonnés à faire de même avec leur propre corps. Elle rappelle avec simplicité que la santé ne se résume pas à une silhouette, et que le bonheur au quotidien vaut bien plus que des critères esthétiques imposés de l'extérieur.

Un message qui fait du bien à entendre, surtout à l'approche de l'été et de ses injonctions saisonnières au "corps de plage". Vaimalama Chaves prouve, une fois de plus, qu'une ancienne Miss France peut être l'une des voix les plus libres et les plus bienveillantes sur la question de l'image corporelle.