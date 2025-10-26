Acteur depuis ses cinq ans, il est aujourd'hui le comédien le mieux payé d'Hollywood

Nepo baby, acteur oscarisé, figure emblématique de l’univers Marvel…Ce comédien américain est l’un des mieux payés d’Hollywood.

Une affaire de famille. La plupart des grands noms d’Hollywood sont entrés dans l’industrie grâce à leurs illustres parents. Une véritable chance qui leur permet de perpétuer leur héritage.

Michael Douglas, Angelina Jolie, Margaret Qualley, Jack Quaid…La liste est encore longue. Il y a 55 ans, un nepo baby a intégré la grande famille du cinéma américain grâce à son père réalisateur.

Du haut de ses cinq ans, le jeune comédien a démontré l’étendue de son talent. Ce dernier a fait ses premières armes dans « Pound », une comédie allégorique imaginée et mise en scène par Robert Downey Sr., sortie en 1970.

Dans ce film, son fils, Robert Downey Jr., incarne un chiot de refuge nommé Puppy. Un tout premier rôle qui a fait naître en lui l’amour pour le jeu d’acteur.

Acteur le mieux payé d’Hollywood

Entre les années 70 et 80, Robert Downey Jr. s'illustre dans les longs-métrages de son père, avant de voler de ses propres ailes.

Mais sa carrière est marquée par une addiction à la drogue et plusieurs séjours derrière les barreaux. Habitué des seconds rôles, l’acteur accède à la gloire en 2008 avec son entrée dans l’univers cinématographique Marvel.

Pendant une dizaine d’années, Robert Downey Jr. a prêté ses traits à Tony Stark (aka Iron Man), ce qui lui valu d’être l'acteur le mieux payé au monde. Un rôle qui lui a apporté la coquette somme de 600 millions de dollars.

En 2023, la star est oscarisée pour son rôle de Lewis Strauss dans « Oppenheimer » de Christopher Nolan. Un an plus tard, celui qui a aussi incarné Sherlock Holmes a surpris ses fans en annonçant son retour dans le MCU.

L’homme va troquer son armure rouge contre la cape verte du Dr. Doom dans « Avengers : Doomsday ».